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Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Kilis'i de etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle birçok vatandaş evsiz kaldı. Milli voleybolcu Zehra Güneş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

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  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ili daha etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok depremzede evsiz kaldı. Milli voleybolcu Zehra Güneş, depremzedeler ile ilgili yapacağı bir sonraki hamleyi, sosyal medya hesabından duyurdu. 
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…

    Instagram hesabında 2.4 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, deprem sebebiyle evi yıkılan ve evsiz kalan birkaç ailenin yıllık kirasını ödeyeceğini açıkladı. 
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…

    Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Depremzede ailelerimizin birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerinin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişime geçin”
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…

    Sosyal medya hesabından bir duyuru daha yapan Zehra Güneş, depremzede bir ailenin Mersin'de yeni evine kavuştuğunun müjdesini verdi.
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…

    Hatay'da kızının cansız bedenii başından ayrılmayan acılı babanın fotoğrafını gören Zehra Güneş, ''Ben acımı dile getiremiyorum. Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum. Keşke orada olsam da geçeceğini söyleyip ellerinden tutabilsem küçücük çocukların. Bunu hep birlikte atlatabiliriz. Acımız çok büyük ama biz de çok büyük ve yürekli bir milletiz.'' ifadelerini kullanmıştı.
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…
  • Zehra Güneş’ten büyük destek! Evsiz kalan depremzedelere bakın ne yaptı…

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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