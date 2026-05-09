Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Şampiyonluğu kaybettik, çok üzgünüz!

        Zeki Murat Göle: Şampiyonluğu kaybettik, çok üzgünüz!

        Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından şampiyonluğu kaybettiklerini belirterek, çok üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şampiyonluğu kaybettik, çok üzgünüz!"

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-0 mağlup etti.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, onu gerçekleştirebildik sadece bu akşam. Maça gelecek olursak oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Onları bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bazı organizasyonlarımız vardı maç içinde. Özellikle duran top organizasyonu. Buradan bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

        Rus lider Putin, Zafer Bayramı geçit töreninde konuşma yaptı: Rusya galip gelecek

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi