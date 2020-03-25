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Zeljko Obradovic, ülkesi Sırbistan'a gidiyor!

Sırbistan, Türkiye'deki vatandaşlarını ulusal hava yolu şirketiyle ülkesine tahliye etme kararı alırken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in de ülkesine döneceği öğrenildi

Zeljko Obradovic

DHA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a gidecek. Fenerbahçe'de bugün önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için hazırladığı özel uçakla birlikte Sırbistan'a gidecek. Zeljko Obradovic ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüleceği öğrenildi. Fenerbahçe Beko'da idari menajer Cenk Renda koronavirüse yakalanmıştı.

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