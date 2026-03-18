        Haberler Dünyadan Zendaya'dan Tom Holland ile evlilik söylentilerine yanıt

        Zendaya'dan evlilik söylentilerine yanıt

        Zendaya, nişanlısı Tom Holland ile evlendiği yönündeki söylentilere katıldığı TV programında, dalga geçerek yanıt verdi

        Giriş: 18.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Evlilik bilmecesine esprili yanıt

        Zendaya, nişanlısı Tom Holland'la evlendiğine dair çıkan söylentilerle dalga geçti. 'Jimmy Kimmel Live' programına katılan 'Euphoria' dizisinin 29 yaşındaki yıldızı, son günlerde gündemden düşmeyen Holland ile gizlice evlendiği yönündeki haberlere değindi.

        Jimmy Kimmel, konuğuna düğün spekülasyonları hakkında soru sorarak, "Eminim internette Tom'la gerçekten evli olabileceğinize dair söylentilerin dolaştığını biliyorsundur" dedi. Zendaya da "Gerçekten mi? Ben bunların hiçbirini görmedim!" diye şakayla karışık cevap verdi.

        Jimmy Kimmel ve Zendaya

        Zendaya ve Holland arasındaki evlilik söylentileri ilk olarak, oyuncunun uzun süredir stilisti olan Law Roach'un 1 Mart'ta 2026 Oyuncu Ödülleri'nde yaptığı konuşmada çiftin zaten evli olduğunu iddia etmesiyle ortaya çıkmıştı.

        Zendaya ve Tom Holland

        Sunucu Kimmel, programda hayranlarının Zendaya ve Holland'ın yapay zeka ile oluşturulmuş düğün fotoğraflarını bile yaptığını ve bazı kişilerin bunların gerçek olduğuna inandığını söyledi.

        Zendaya, söylentilere konu olan düğünüyle ilgili muğlak tavrını sürdürürken, "Birçok insan onların oyununa geldi" dedi.

        Zendaya, "İnsanlar 'Aman Tanrım, düğün fotoğraflarınız gerçekten muhteşem!' dediler. Ben de 'Canım, bunlar yapay zeka. Gerçek değiller' diye cevap verdim" ifadesini kullandı.

        Kimmel'in, "Hayatınızda bunlardan etkilenen ve davet edilmedikleri için kızan oldu mu?" sorusuna, Zendaya, "Evet, birçok kişi" diye yanıt verdi.

        Zendaya'nın programda paylaştığı sahte düğün görüntüsü

        Oyuncu daha sonra, söylentilerle ilgili "kafa karışıklığını gidermek" için programda paylaşmak üzere bazı görüntüler getirdiğini ve bunu ilk kez paylaşacağını söyledi. Zendaya, Robert Pattinson ile birlikte rol aldığı yeni filmi 'The Drama'dan olduğu anlaşılan sahte bir düğün videosu paylaşarak, çıkan evlilik haberleriyle dalga geçti.

        Zendaya ve Robert Pattinson Oscar Ödülleri'nde birlikte sunuculuk yaptı

        Zendaya, talk show'dan bir gün önce 2026 Oscar Ödülleri'nde nişan yüzüğünü ve alyans gibi görünen bir yüzüğü parmağında sergilemişti. Oyuncu, rol arkadaşı Pattinson ile birlikte Oscar töreninde En İyi Yönetmen ödülünü 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle Paul Thomas Anderson'a takdim etmişti.

