Zeray GYO CEO’su Furkan Bozan: Güvenilir geliştiriciler ayrışacak

Yılın ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini değerlendiren Furkan Bozan, piyasa aktivitesinin canlılığını koruduğunu belirterek, özellikle büyükşehirler, sanayi bölgeleri ve göç alan lokasyonlarda satış performansının güçlü seyrettiğini söyledi. İlk el satışların toplam içindeki payının korunmasının markalı projelere olan güveni teyit ettiğini, ipotekli satışlardaki yıllık %35,9 artışın ise kredi kullanımında kademeli toparlanmaya işaret ettiğini vurguladı. Bu görünümün, faizlerde olası bir normalleşme halinde satış hacminde ek ivme yaratabileceğini ifade etti.

Arz tarafında ise yeni proje başlangıçlarında seçiciliğin sürdüğünü belirten Bozan, yüksek arsa maliyetleri, işçilik giderleri ve finansman koşullarının proje geliştirme süreçlerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti. Hazır stoklu projeler, güçlü özkaynak yapısına sahip geliştiriciler ve hızlı teslim kabiliyeti olan firmaların sektörde öne çıktığını vurgulayan Bozan, sınırlı yeni arzın orta vadede kaliteli konut stokunun değerini desteklediğini ifade etti.

Furkan Bozan, sektörün sıkı para politikası, kontrollü kredi büyümesi ve dezenflasyon sürecinin etkisi altında dengelenme eğilimini sürdürdüğünü belirterek, bu dönemde güven, finansal disiplin ve teslim kabiliyetinin firmalar arası rekabette belirleyici unsur haline geldiğini aktardı.

Ekonomik tablo

Zeray GYO’nun halka arz süreciyle birlikte finansal yapısını güçlendirdiğini belirten Furkan Bozan, şirketin 184.943.300 TL seviyesinde karlılığa ulaştığını, önceki dönemde açıklanan zarar ile kıyaslandığında güçlü bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi.

Şirketin %50 temettü dağıtım kararını duyurduğunu hatırlatan Bozan, yıl sonu finansallarında bu kârlılığın daha da büyütülmesinin hedeflendiğini belirtti. Finansal disiplinin korunarak yatırımcı güveninin güçlendirilmesinin temel öncelik olduğunu vurguladı.

Furkan Bozan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Sektöre yeni bir boyut kazandırıyoruz. İlk sıralarda dinamik mekanizmalar ile sürekli üretim hedefinde olan firmalar var. Bizler sabit getiri güvencesi altında olağan seyretmektense, sürekli gelişim hedefleri ile büyüme odaklı misyon sergilemekteyiz. Kazan kazan ilişkisinden de öte kazandıkça büyüyen imkânlar ve fırsatlar dünyasında yaşıyoruz. İfadelerimizin gerçekleşmelerini canlı likiditemiz ile sürekli yatırımcılarımız ile paylaşacağız.

Portföyümüzde bulduğumuz gücü sergilemek hedefiyle, başta kurumsal yatırımcılarımıza sunmak üzere 31.03.2026 tarihli verilerimize göre gayrimenkul değerleme raporumuzu yayınladık. Yirmi Yedi Milyar Beş Yüz Yirmi Üç Milyonluk pörtföy büyüklüğüne eriştik. Projelerimiz ilerledikçe maliyet kazançlı hizmet alım gücümüz ve yüksek katma değerli orta üstü segmentteki pörtföy çeşitliliğimiz ile değerimiz daha yüksek kazançlara erişecektir. En önemlisi portföyümüzde bulunan arsa değerli projelerimiz, önümüzdeki dönemlerde proje olarak değerlenecek ve 2 katını aşan değere erişecektir. Gayrimenkul geliştiriciler olarak yüksek karlılık potansiyelimiz de burada yer almaktadır. Varsayımlara ilişkin raporumuz ile de işlem gören hisselerimizin defter değerlerimize göre nasıl bir iskonto ile yer aldığını duyuracağız. Güçlü portföyümüz ile sürekli takip edilmesi gereken yüksek potansiyeli olan bir firmayız; bu ruhu kaybetmeyecek, tecrübemiz ile yurt dışına doğru yaygınlaştıracağız.”

Furkan Bozan, mevcut verilerin konut arzında yapısal bir yetersizliğin devam ettiğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek arzın talebi karşılayamadığını ve fiyat istikrarı için üretim hızının artırılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Son dönemlerde arsa ve arazi satışlarının yüksek paya ulaşmasının yatırımcı davranışlarında yön değişimine de işaret eden Bozan: ”Orta vadede gayrimenkul sektörüne olan güven sürüyor. Yatırımların ivme kazandığı dönemlerde yatırımların algısına yer etmiş yüksek kazanç potansiyeli büyüyerek katma değerli beklentiye dönüştü” dedi.

Yeni dönem odağı yatırım amaçlı üretim

Yeni dönemde hem prensip anlaşmasına varılan hem de geliştirme aşamasında olan projelerin ağırlıklı olarak ticari segmentte konumlanacağını belirten Furkan Bozan, bu yaklaşımın gelir çeşitliliğini ve sürdürülebilir nakit akışını güçlendireceğini ifade etti.

Zeray GYO’nun büyüme stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozan, mevcut projelerin tamamlanmasıyla birlikte portföy büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketleri arasında yer almayı hedeflediklerini vurguladı. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında kiralanabilir inşaat alan büyüklüğünü 3 milyon metrekarenin üzerine çıkarmak bulunduğunu belirten Furkan Bozan, bu ölçekle global ölçekte öncü bir gayrimenkul oyuncusu olmayı hedeflediklerini açıkladı. Kurulum sürecinde olan tüketici finansman şirketinin ise yalnızca satış gücünü artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda grup şirketleri arasında güçlü bir sinerji yaratacağını belirten Bozan, bu yapının sektörde yeni bir model ortaya koyacağını ifade etti.

Furkan Bozan, 2026 yılına ilişkin genel görünümün, sektörün 2024–2025 dönemindeki sert dalgalanmaların ardından dengelenme ve kontrollü toparlanma sürecine girdiğini gösterdiğini ve bahar dönemine daha umutlu bir başlangıç yapıldığını belirterek; “Önümüzdeki dönemde faizlerde olası normalleşme, talebin yeniden hızlanması, ilk el konut satışlarında toparlanma ve güvenilir geliştiricilere yöneliş gibi dinamikler sektör açısından pozitif bir zemin oluşturacak. Güçlü marka değeri, proje çeşitliliği ve finansal kabiliyeti yüksek şirketlerin bu süreçte belirgin şekilde ayrışacağını öngörüyoruz” dedi.

Bozan, Zeray GYO’nun; finansal disiplin, üretim gücü, kentsel dönüşüm vizyonu ve sürdürülebilir projeleriyle sektöre ve yatırımcılarına değer katmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu çerçevede Zeray GYO’nun tüm projelerini kapsayan Bahar Kampanyası’nı devreye aldığını belirten Furkan Bozan, kampanyanın yatırımcılar ve konut sahibi olmak isteyenler için fırsatlar sunduğunu ifade etti. Kampanya kapsamında yüzde 30 peşin ödeme, şirket bünyesinde 72 aya varan vade ve esnek ödeme planları sunulduğu, bu modelin mevcut piyasa koşullarında banka kredisine alternatif güçlü bir finansman çözümü oluşturduğu vurgulandı.

Furkan Bozan, “Finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde, kullanıcılarımızın banka kredisine bağımlılığını azaltan çözümler geliştiriyoruz. Bu kampanya, sürdürülebilir ve erişilebilir konut üretimi yaklaşımımızın somut bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.