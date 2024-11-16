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        Haberler Spor Voleybol Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Zeren Spor'a 3-2 mağlup olarak 2. yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:50
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        Fenerbahçe'ye Zeren Spor sürprizi!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Zeren Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

        Zeren Spor, 9 hafta sonunda ligde 5. galibiyetini, Fenerbahçe Medicana ise 2. yenilgisini aldı.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Tolgacan Dinçer

        Zeren Spor: Şeyma Ercan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan)

        Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Stysiak, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vasileva, Safronova)

        Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 20-25, 15-11

        Süre: 124 dakika (33, 21, 28, 24, 18)

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