Zeren Spor, Palmberg Schwerin'e konuk olacak
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, yarın deplasmanda Alman kulübü Palmberg Schwerin ile karşılaşacak.
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Zeren Spor Voleybol Takımı, yarın Alman ekibi Palmberg Schwerin'e konuk olacak.
Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek 3'üncülük yolunda önemli bir galibiyet alan başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Palmberg Schwerin ile deplasmanda karşılaşacak.
Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Eşleşmedeki rövanş maçı ise 24 Şubat'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.