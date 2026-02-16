Zeren Spor, Palmberg Schwerin'e konuk olacak

Eğlence mekanına ateş açıp, biri kadın, 2 kişiyi vurdu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanının girişine gelip 'Ben Diyarbakırlı Apo bana yanlış olmaz' diyerek ateş eden A.G., İ.M.A.'yı iki ayağından vurdu. Seken mermilerin bacağına isabet ettiği Z.B. (23) isimli kadın da yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)