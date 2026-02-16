Canlı
        Zeren Spor, Palmberg Schwerin'e konuk olacak - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor, Palmberg Schwerin'e konuk olacak

        Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, yarın deplasmanda Alman kulübü Palmberg Schwerin ile karşılaşacak.

        Giriş: 16.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:01
        Zeren Spor, Alman ekibine konuk oluyor!
        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Zeren Spor Voleybol Takımı, yarın Alman ekibi Palmberg Schwerin'e konuk olacak.

        Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek 3'üncülük yolunda önemli bir galibiyet alan başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Palmberg Schwerin ile deplasmanda karşılaşacak.

        Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

        Eşleşmedeki rövanş maçı ise 24 Şubat'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

        Eğlence mekanına ateş açıp, biri kadın, 2 kişiyi vurdu

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanının girişine gelip 'Ben Diyarbakırlı Apo bana yanlış olmaz' diyerek ateş eden A.G., İ.M.A.'yı iki ayağından vurdu. Seken mermilerin bacağına isabet ettiği Z.B. (23) isimli kadın da yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

