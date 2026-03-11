Canlı
        Haberler Spor Voleybol Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e mağlup oldu! - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e mağlup oldu!

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:09
        Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e kaybetti!

        Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Zeren Spor, sahasında Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu.

        Karşılıklı sayıların alındığı setin başları eşitlikle geçti: 15-15. İtalya ekibinin etkili hücumlarıyla peş peşe bulduğu sayılarla 17-15 üstünlük sağlaması sonucu başkent takımı mola aldı. Molanın ardından etkili hücumları ile Zeren Spor'un hataları farkı açtı ve konuk ekip ilk seti 25-21 üstün bitirdi.

        İkinci sete 2-0 üstün başlayan Zeren Spor, devamında Uzelac ile etkili olsa da Imoco Volley beraberliği yakaladı. 7-6 geriye düşen başkent ekibi molaya gitti. Moladan dönen Zeren Spor hücumlarıyla 2 sayı fark yakaladı (10-8). Setin ortalarında 14-14 başa baş geçen mücadelede İtalyan ekibi farkı açarak etkili oynadığı ikinci seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-0 yaptı.

        Uzun bir süre dengeli bir oyunla geçilen üçüncü sette başkent temsilci 16-13 geriye düşünce setteki son molasını aldı. Molanın ardından iyi oyununu sürdüren Imoco Volley, üçüncü seti de 25-17 maçı da 3-0 kazandı.

        Müsabakanın rövanşı, 18 Mart'ta Imoco Volley ev sahipliğinde Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanacak.

