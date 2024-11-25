Zeytinin faydaları ve yararları: Düzenli zeytin yemek neye iyi gelir, faydaları nedir?

Zeytin, kalp sağlığına faydalıdır ve tok hissetmenizi sağlar. Keyifle tüketimi, sofralarımızda vazgeçemediğimiz bir besin olmasının temel sebebidir. Düzenli tüketimi sağlık açısından birçok fayda sunmaktadır. Zeytinin faydaları ve zeytinin yararları nelerdir? Zeytin neye iyi gelir? Hamilelikte zeytin yemek zararlı mıdır? Siyah zeytinin faydaları ve yeşil zeytinin faydaları nelerdir? Zeytinin faydaları Canan Karatay… İşte, merak edilen detaylar.

Zeytinin Faydaları Antioksidanlar Açısından Zengin Antioksidanlar kronik hastalıkları önlemede büyük rol oynar. Zeytinlerin kandaki glutatyon seviyelerini artırdığını öne süren çalışmalar mevcuttur. Zeytinlerdeki antioksidanlar ayrıca vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olur. REKLAM Kalp Sağlığına Yardımcı Olur

Zeytini günlük olarak tüketmek kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi düzenlemenize yardımcı olabilir. Ancak aşırı tüketimi, her besinde olduğu gibi zararlı olabilir. Bu sebeple doğru miktarlarda tükettiğinizden emin olun. Zeytin, kalp sağlığını iyileştirebilecek bir yağ asidi olan oleik asit içerir. Kemikleri Güçlendirir Zeytinin sağlığa faydaları arasında osteoporozu önleme de bulunmaktadır. Zeytinde bulunan polifenoller, oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca kemik kırığı riskini de azaltabilir.

Kanseri Önleyebilir Zeytin ve zeytinyağı tüketimi, içerdiği antioksidanlar ve oleik asit nedeniyle bazı kanser türlerinin önlenmesiyle bağlantılıdır. Oleik asit, meme, kolon ve midede bulunabilecek kanser hücrelerinin yaşam döngüsünü engelleyebilir. Ancak, bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. REKLAM Alzheimer Hastalığı Ve Beyinle İlgili Hastalıklara Yakalanma Riskinin Azalması

Zeytin ve zeytinyağındaki oleokantal, Alzheimer hastalığı ve beyinle ilgili diğer hastalık risklerinin azalmasıyla bağlantılıdır. Zeytinlerde bulunan fenolik bileşiklerin hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskini azalttığını öne süren çalışmalar mevcuttur. Diyabeti Önleyebilir Tekli doymamış yağlar bakımından yüksek olduğundan, zararlı yağlar içeren gıdaların yerine tükettiğinizde tip 2 diyabet ve obezite riskini büyük ölçüde azaltır.

Cilt Sağlığını İyileştirmeye Yardımcı Olur Zeytinyağının antioksidan, vitamin ve antibakteriyel özellikleri cilt için faydalıdır. Erken yaşlanmayı önler, cildi nemlendirir, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştirir. Zeytinyağı; nemlendirici, peeling, göz makyajı temizleyici ve yüz maskesi olarak kullanılabilir. Ancak bazı kişilerde cilt tahrişine ya da tıkanmış gözeneklere sebebiyet verebilir. Bu sebeple tüm cildinize uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde yama testi yapabilirsiniz.

REKLAM Zeytinin Yararları Antioksidanların gücünü artırır.

Kolesterolü ve yüksek tansiyonu dengeler.

Ağrıyı azaltır.

Kanseri tedavi eder ve önler.

Kalp sağlığını artırır.

Doğal probiyotik gibi davranır.

Diyabet ve obezite riskini düşürür.

Enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olur.

Osteoporozun önlenmesini sağlar. Zeytin Neye İyi Gelir? Zeytin içerisindeki E vitamini ve tekli doymamış yağ asitlerinin sayesinde, serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlayarak kolon kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca zeytinyağı, mide asidini azaltarak ülser ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarının gelişmesini önlemede de yardımcı olabilmektedir.

Hamilelikte Zeytin Yemek Zararlı Mıdır? Zeytin hem lezzetli hem de besleyicidir. Hamilelik sırasında tercih edilebilecek bir besindir. Zeytin; E vitamini, demir, bakır ve kalsiyum kaynağıdır. REKLAM Ayrıca, zeytinyağı hamile kadınlar için kan basıncını düşürmeye ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, yüksek sodyum içeriği nedeniyle hamile kadınların zeytini ölçülü tüketmeleri önerilir. Her ne kadar hamilelik sırasında zeytini listenize dâhil etmek sağlıklı bir seçim gibi dursa da, öncelikli olarak bir doktora danışmanızda yarar var.