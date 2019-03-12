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Zidane, Marcelo'nun yanı sıra Solari ile anlaşmazlık yaşayan ve bir süredir forma şansı bulamayan Isco'yu da takıma yeniden kazandırmak için çabalayacak. Fransız çalıştırıcı, takım için önemli yere sahip Toni Kroos, Gareth Bale ve Marco Asensio'nun da form grafiğinin yükselmesi için mesai harcayacak.