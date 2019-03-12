Bu sezon Julen Lopetegui ve Santiago Solari yönetiminde beklenen performansı sergileyemeyen Real Madrid, kulübe birçok başarı yaşatan ve Mayıs 2018'de takımdan ayrıldıktan sonra tekrar göreve getirilen Cezayir asıllı teknik direktör Zidane ile eski günlerine dönmeyi hedefliyor.
Zidane, mücadele ettiği turnuvalarda her zaman şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen ancak bu sezon mart ayının henüz başında tüm kulvarlarda havlu atan ve "El Clasico" rekabetinde Barcelona'nın gerisine düşen Real Madrid'i başarılı günlerine tekrar ulaştırmaya çalışacak!
Üç sene boyunca Avrupa'nın zirvesinde tuttuğu Madrid ekibini, lig lideri Barcelona'nın 12 puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turunda ve İspanya Kral Kupası'ndan yarı finalde elenmiş şekilde teslim alan Zidane'ı, bireysel ve takım olarak çözmesi gereken birçok sorun bekliyor.
Futbol tarihinin en iyi sol bekleri arasında gösterilen ve geçmiş yıllardaki başarılarda büyük rol oynayan Brezilyalı Marcelo'yu eski formuna kavuşturmak, Zidane'ın başlıca amaçlarından biri olacak.
Zidane, Marcelo'nun yanı sıra Solari ile anlaşmazlık yaşayan ve bir süredir forma şansı bulamayan Isco'yu da takıma yeniden kazandırmak için çabalayacak. Fransız çalıştırıcı, takım için önemli yere sahip Toni Kroos, Gareth Bale ve Marco Asensio'nun da form grafiğinin yükselmesi için mesai harcayacak.
Zidane, hücum hattı üretkenliği, kazanma hırsı ve takım oyunu açısından da Real Madrid'i eski günlerine döndürmeye çalışacak. Futbolcuların başarıya doymuş görüntüsü ve takım oyunundan uzaklaşması, ligde çoğu sezonu 100 gol üzerinde tamamlayan Real Madrid'in bu sezon skor anlamında zorlanmasına neden oldu.
Zidane'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle Real Madrid'in yaz aylarında transfere büyük bir bütçe ayırması bekleniyor. İspanya ve İngiltere basınında yer alan haberlerde, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in beklenen yıldız transferleri için gereken bütçeyi Zidane'a sunacağı öne sürüldü.
Real Madrid ile ilgili haberlerde, kulübün gelecek transfer dönemine 300 milyon euro'dan fazla bir bütçeyle gireceği iddia edildi. İşte transfer listesindeki isimler:
Kylian Mbappe
Neymar
Harry Kane
Mohamed Salah
Eden Hazard
Paulo Dybala
Mauro Icardi
Tanguy Ndombele
Christian Eriksen
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