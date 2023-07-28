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Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kapsamında ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Moldova temsilcisini 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'de hedef bir üst tura yükselmek. Peki, "Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçında öne çıkan tüm detaylar...