Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2026 Nisan ayı Ziraat Bankası promosyon ücreti
Emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Artan rekabetle birlikte promosyon ödemelerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, birçok banka nisan ayına özel güncel kampanya tutarlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı. Sunulan promosyon miktarları ise emekli maaşının seviyesine ve ek otomatik ödeme talimatı gibi koşullara göre farklılık gösterebiliyor. İşte 2026 Nisan ayı Ziraat Bankası promosyon detayları
Giriş: 18 Nisan 2026 - 17:26
Emekli maaşı promosyonlarına ilişkin son gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, nisan ayına özel hazırladıkları kampanyalar kapsamında emeklilere sundukları promosyon tutarlarını yeniden güncelledi. Bu kapsamda Ziraat Bankası emekli promosyonları araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte 2026 Nisan ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,