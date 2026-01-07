Habertürk
        Ziraat Bankkart 2'de 2 peşinde - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart 2'de 2 peşinde

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın deplasmanda Sloven kulübü ACH Volley ile mücadele edecek. Gruptaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan Ziraat Bankkart, 2'de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor.

        Giriş: 07.01.2026 - 09:48 Güncelleme: 07.01.2026 - 09:48
        Ziraat Bankkart 2'de 2 peşinde!
        CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, yarın Sloven kulübü ACH Volley'e konuk olacak.

        Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, son 4 yılın Slovenya ligi şampiyonu ACH Volley'e konuk olacak.

        Başkent Ljubljana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

        Grupta ilk maçını kazanan Ziraat Bankkart 2'nci, bir mağlubiyeti bulunan ACH Volley ise son sırada yer alıyor.

