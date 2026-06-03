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        Haberler Ekonomi Para Ziraat Katılım’ın sukuk ihraçları Viyana Borsası’nda işlem görmeye başladı

        Ziraat Katılım’ın sukuk ihraçları Viyana Borsası’nda işlem görmeye başladı

        Ziraat Katılımın uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda ihraç ettiği toplam 150 milyon dolarlık 2 sukuk, Viyana Borsası'nda (Wiener Börse) işlem görmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Ziraat Katılım'ın sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı

        Yurt dışından temin edilen 3 yıl vadeli ve toplam 150 milyon USD tutarındaki iki ayrı sukuk ihracı, Wiener Börse (Viyana Borsası)’nda kote edilerek uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı. Söz konusu işlem, Viyana Borsası’nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olma özelliğini taşıyor.

        Ziraat Katılım'ın halihazırda toplam 2 milyar USD tutarında sukuk ihracı uluslararası piyasalarda dolaşımda bulunuyor.

        Viyana Borsası tarafından Ziraat Katılım adına organize edilen “Wiener Börse Gong Çalma Töreni” uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Tören kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin bankanın sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

        “Bu işlemle birlikte, Viyana Borsası’nda bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracının kote edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ziraat Katılım olarak, Türkiye'deki ilk kamu katılım bankasıyız ve son 10 yılda başarılı bir büyüme öyküsüne imza atarak ülkede güçlü bir pazar payına ulaştık. Sukuk ihraçlarımız ve diğer uluslararası finansman işlemlerimiz aracılığıyla dünya çapında geniş bir yatırımcı tabanına da ulaştık. Bu önemli etkinliğin Bankamızın başarı öyküsünde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.”

        Özdemir, Ziraat Katılım’ın reel ekonomiyi destekleyen, sürdürülebilir ve katılım esaslı finansman anlayışıyla hem yurt içinde hem de küresel ölçekte sürdürülebilir büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

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