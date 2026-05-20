        Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Halil Umut Meler! (Trabzonspor-Konyaspor)

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Halil Umut Meler!

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak final karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 19:19 Güncelleme:
        Kupa finalinin hakemi belli oldu!

        Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlenecek.

        Final müsabakasının dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

