Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası gruplarında oynanacak 4 karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada hakemler belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

        13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

        15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Burak Olcar

        18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

        20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa merkezli 5 ilde 'Sarallar' operasyonu; 14 gözaltı

        BURSA'da bir iş yerine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırının ardından 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Sarallar' organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı. Saldırı anları, saniye saniye kameralara yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!