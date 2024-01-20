Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarında sona gelindi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 5. tur maçlarının ardından, son 16 turuna katılan takımlar netlik kazandı. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve saat sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminin ardından ZTK son 16 tur eşleşmeleri belirlenmiş olacak. İşte ZTK son 16 turu kura çekimin yapılacağı tarih...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için heyecanlı bekleyiş başladı. 5. tur maçlarının sona ermesiyle son 16 turuna kalan takımlar belli olurken, eşleşmelerin belirleneceği kura çekiminin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi?" İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin gerçekleceği tarih...
ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
Fatih Karagümrük
Bandırmaspor
Hatayspor
Ankaragücü
Beşiktaş
Antalyaspor
Başakşehir
Gaziantep FK
Samsunspor
24 Erzincanspor
Fenerbahçe
Gençlerbirliği
Trabzonspor
Konyaspor
Sivaspor
Galatasaray