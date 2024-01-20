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        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarında sona gelindi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 5. tur maçlarının ardından, son 16 turuna katılan takımlar netlik kazandı. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve saat sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminin ardından ZTK son 16 tur eşleşmeleri belirlenmiş olacak. İşte ZTK son 16 turu kura çekimin yapılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 23:53 Güncelleme: 20.01.2024 - 23:53
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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için heyecanlı bekleyiş başladı. 5. tur maçlarının sona ermesiyle son 16 turuna kalan takımlar belli olurken, eşleşmelerin belirleneceği kura çekiminin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK son 16 turuna hangi takımlar yükseldi?" İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin gerçekleceği tarih...

        2

        ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

        3

        Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

        Fatih Karagümrük

        Bandırmaspor

        Hatayspor

        Ankaragücü

        Beşiktaş

        Antalyaspor

        Başakşehir

        Gaziantep FK

        5

        Samsunspor

        24 Erzincanspor

        Fenerbahçe

        6

        Gençlerbirliği

        Trabzonspor

        Konyaspor

        Sivaspor

        Galatasaray

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