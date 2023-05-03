Başakşehir-Ankaragücü maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Çeyrek finalde Galatasaray ve Trabzonspor’u eleyerek büyük bir başarıya imza atan iki ekip yarı finalin ilk karşılaşmasında rövanş için avantajı elde etmek adına karşı karşıya geliyor. İşte Başakşehir Fatih Terim Stadyumun’da oynanacak zorlu mücadele hakkında detaylar…