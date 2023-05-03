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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final: Başakşehir – Ankaragücü kupa maçı ne zaman ve hangi gün?

Ziraat Türkiye Kupasında yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Son dört takımın kaldığı turnuvada ilk maç Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Yarı finalin ikinci ayağında ise Başakşehir sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek. İşte iki maç üzerinden oynanacak Başakşehir-Ankaragücü yarı final ilk maçına dair bilgiler…

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  • Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final: Başakşehir – Ankaragücü kupa maçı ne zaman ve hangi gün?

    Başakşehir-Ankaragücü  maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Çeyrek finalde Galatasaray ve Trabzonspor’u eleyerek büyük bir başarıya imza atan iki ekip yarı finalin ilk karşılaşmasında rövanş için avantajı elde etmek adına karşı karşıya geliyor. İşte Başakşehir Fatih Terim Stadyumun’da oynanacak zorlu mücadele hakkında detaylar…
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final: Başakşehir – Ankaragücü kupa maçı ne zaman ve hangi gün?

    BAŞAKŞEHİR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

    Başakşehir-Ankaragücü yarı final ilk maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30’da oynanacak. Mücadelenin biletleri Passo.com.tr’den taraftara satışa çıktı.
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final: Başakşehir – Ankaragücü kupa maçı ne zaman ve hangi gün?

    BAŞAKŞEHİR-ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Başakşehir-Ankaragücü karşılaşması A Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final: Başakşehir – Ankaragücü kupa maçı ne zaman ve hangi gün?

    MUHTEMEL İLK 11’LER

    Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar, Szysz, Figueiredo
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final: Başakşehir – Ankaragücü kupa maçı ne zaman ve hangi gün?

    Ankaragücü: Gökhan Akkan,  Kevin Malcuit, Nihad Mujakic, Atakan Çankaya, Stylianos Kitsiou, Taylan Antalyalı , Lamine Diack, Matej Manousek, Ghayas Zahid , Emre Kılınç , Ali Sowe

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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