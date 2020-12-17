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Süre sınırını kaldırıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2020 yılına damgasını vuran Covid-19 pandemisinni etkisiyle yılın en çok kullanılan uygulamaları arasına giren Zoom, uzaktan eğitim ve evden çalışmanın yanısıra yılbaşına kutlamaları için de harekete geçti. Video öncelikli tümleşik iletişim platformu Zoom Video Communications, ücretsiz hesaplardaki 40 dakikalık toplantı sınırını bu ay belirli gün ve saatlerde kaldıracağı açıkladı.

Zoom’dan konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Kullanıcıların değişen tüm alışkanlıkları gibi yaklaşan yeni yıl heyecanını da eski günlerde olduğu gibi bir arada olarak kutlayamayacağı ortada. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca destek olan Zoom kullanıcılarına bir minnet göstergesi olarak Zoom, aralık ayı dahilindeki birkaç özel gün için dünya çapında tüm toplantılarda ücretsiz Zoom hesaplarındaki 40 dakika sınırını kaldırıyor” denildi.

HANGİ GÜN VE SAATLERDE ‘SINIRSIZ’ OLACAK?

Zoom kullanıcılarının ‘sınırsız’ toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler (Türkiye saati ile) şöyle:

- 17 Aralık Perşembe 18.00’den, 19 Aralık Cumartesi 14.00’e

- 23 Aralık Çarşamba 18.00’den, 26 Aralık Cumartesi 14.00’e

- 30 Aralık Çarşamba, 18.00’den, 2 Ocak Cumartesi 14.00’e

SINIRSIZ TOPLANTI SÜRELERİNDEN NASIL FAYLANILACAK?

Kullanıcıların, ücretsiz Zoom hesaplarındaki sınırı kaldırmak için özel bir şey yapmalarına gerek olmayacak. Bahsi geçen tarih ve saatlerde 40 dakika sınırı Zoom tarafından otomatik olarak kaldırılacak.

KULLANICILARA İPUÇLARI

Zoom yılbaşı dönemi kapsamında başlattığı bu sınırsız toplantı uygulaması ile birlikte kullanıcıların sanal buluşma gerçekleştirebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları da şu şekilde sıraladı:

- Toplantıya katılabilmek için bir toplantı şifresi oluşturun ve Bekleme Odası özelliğini etkinleştirerek görüşmelerinize davetsiz misafirlerin katılmasını engelleyin. Toplantı kimliklerinizi sosyal medya ya da genel forumlarda paylaşmaktan sakının.

- Temel ipuçları ve sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan yanıtlarla Zoom’u daha etkin şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

- Kutlamalara uygun sanal arka planları indirerek eğlenceli video filtreler oluşturabilirsiniz. Bu kapsamda platformda yer alan sanal parti ve kutlamalar gerçekleştirmeye yönelik ipuçlarına göz atabilirsiniz.