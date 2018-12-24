Türkiye’de e-spora en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından gerçekleştirilen, toplam 800.000 TL ödüllü, Zula Süper Lig 23 Aralık Pazar günü Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşti. Seyirciye açık olarak gerçekleşen final karşılaşmalarını binden fazla kişi izledi.

1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor gibi önemli espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig’de toplamda 90 maç yapıldı. Normal sezonun son haftasında birinci Galatasaray Espor, ikinci Gamers of Future, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü 1907 Fenerbahçe oldu.

Lig süresince yeşil sahaların ezeli rakipleri 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor kulüpleri espor alanında da nefes kesen bir karşılaşma sergiledi.

Zula Süper Lig’in dört başarılı takımı offline finallerde şampiyonluk için yarıştılar. 22 Aralık Cumartesi günü seyirciye kapalı olarak yapılan karşılaşmada Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe’yi 2-0 , Gamers of Future Oyun Hizmetleri’ni 2-0 yendi.

23 Aralık Pazar günü Galatasaray Espor - Gamers of Future arasında gerçekleşen şampiyonluk mücadelesi sonucunda kupayı Galatasaray Espor kazandı. Zula Süper Lig’de şampiyonların belirlendiği lig sisteminde küme düşmeler yaşandı.

3.5 MİLYON TL DAĞITACAK

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Zula’nın yapımcısı InGame Group’tan yapılan açıklamaya göre grup e-spor yatırımları kapsamında İstanbul’da Taksim’de Demirören AVM İstiklal’de Nonstop Zula Espor Merkezi’ni açtı. Verilen bilgiye göre Zula Süper Ligi’nin en iyileri her sezon 200 bin TL’lik ödül havuzundan payını alacak. Zula, 2019 Mayıs ayına kadar, Zula Süper Lig’de 800 bin TL, diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile toplamda 3.5 milyon TL ödül dağıtacak.

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