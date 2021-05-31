Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın zamandır öğrenciler uzaktan eğitim alıyor. Milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren kararın kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyordu. Okullar ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da okullar açılıyor mu? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziranda alabilecek; 2 Temmuza kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 31, 2021

Yeni koronavirüs tedbirleri şöyle:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve Cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir.

Bu sınırlama hafta sonu ise Cumartesi 22 ile Pazartesi sabahı 5 arasında, yani Pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir.

Bu mekânlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, Pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir.

Diğer işyerlerinin, Pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacaktır.

Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.