        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de nefes kesen yarış: İşte play-off ve düşme hattı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de nefes kesen yarış: İşte play-off ve düşme hattı!

        Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, son 6 haftaya avantajlı girdi. İlk iki ekibin doğrudan Süper Lig bileti alacağı ligde Erzurumspor 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Doğrudan yükselme potasındaki Amed Sportif'in 67 puanı bulunuyor. Erokspor ise 63 puanla 3. sırada. İşte 1. Lig'deki şampiyonluk, play-off ve küme kalma mücadelesinde son durum.

        Giriş: 23.03.2026 - 17:15 Güncelleme:
        1. Lig'de nefes kesen yarış!

        Trendyol 1. Lig'de 32. hafta heyecanının geride kaldığı 2025-2026 sezonunda lider Erzurumspor FK, son 6 haftaya üçüncü sıradaki Esenler Erokspor'un 6 puan önünde, Süper Lig yolunda avantajlı girdi.

        İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvardaki 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise diğer finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

        Ligin son 4 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

        SON 6 HAFTA ÖNCESİNDE EN AVANTAJLI EKİP ERZURUMSPOR FK

        Dün takipçilerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 69'a çıkaran teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, ikinci Amed Sportif Faaliyetler'in 2, üçüncü Esenler Erokspor'un 6 ve son 7 maçını kayıpsız geçen dördüncü Arca Çorum'un 7 puan önünde yer alıyor.

        Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor'un karşı karşıya geleceği son 6 haftaya Erzurumspor FK, Süper Lig yolunda avantajlı giriyor.

        Erzurumspor FK, olası puan eşitliklerinde ikili averajdan dolayı Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'u geride bırakacak.

        İlk 4'teki takımlardan Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor 34. haftada, Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK ise son haftada karşılaşacak.

        Doğrudan Süper Lig'e yükselme şansı daha yüksek olan 4 takımın kalan maç programları şöyle:

        Erzurumspor FK (69): Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor (D), Boluspor, Sipay Bodrum FK (D), Bandırmaspor, Arca Çorum FK (D)

        Amed Sportif Faaliyetler (67): Boluspor, Esenler Erokspor (D), Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK (D)

        Esenler Erokspor (63): Özbelsan Sivasspor (D), Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, SMS Grup Sarıyer (D), Atko Grup Pendikspor

        Arca Çorum FK (62): Bandırmaspor, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor (D), Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor (D), Erzurumspor FK

        PLAY-OFF HATTI

        Üçüncü sıradaki ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği 1. Lig'de 62 puanlı Arca Çorum FK, 57 puana sahip Sipay Bodrum FK, 54 puanlı Atko Grup Pendikspor ve 48 puanlı Bandırmaspor, play-off barajında yer alıyor.

        Ligde 47'şer puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor ve 45 puanlı Alagöz Holding Iğdır FK de play-off hattındaki takımların hata yapmasını bekliyor.

        DÜŞME HATTI

        Son 2 sırada yer alan Adana Demirspor ve Hatayspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde 32 puanlı Sakaryaspor ile 35 puanlı Serikspor, küme düşme hattında yer alıyor.

        Bu 2 ekibin dezavantajlı girdiği son 6 hafta öncesinde 39'ar puanlı İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer ve Eminevim Ümraniyespor da küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

