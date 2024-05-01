1 Mayıs İşçi Bayramı'nın gelmesiyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri geçici olarak değişti. Bu kapsamda, milyonlarca yatırımcı borsanın bugün açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı? BİST bugün işlem görüyor mu? İşte, borsanın kapalı olduğu günler...