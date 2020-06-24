1 milyon robot taksi ile hizmet verecek - haberler

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Uber'in Çinli rakibi olarak bilinen araç paylaşım şirketi Didi, 2030 yılında platformunda 1 milyon sürücüsüz aracın bulunacağını duyurdu.

Sürücüye ihtiyaç duymayan sürücüsüz araçlar üzerinde çalışmalar yapan Çinli şirket, son olarak bu çalışmaları için SoftBank'tan 500 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

Didi'nin Çin dışında faaliyete geçmeden önce platformunda otonom araçları dahil etmek istediği belirtiliyor.

Didi'nin sürücüsüz araçlarını ise Çinli otomotiv üreticisi Baıc'in üreteceği kaydediliyor.

WeRide ve Baidu gibi Didi'nin Çinli rakipleri de, otonom araçları müşterilerine sunmak isteyen araç paylaşım şirketleri arasında yer alıyor. Nissan, Renault ve Mitsubishi'nin desteklediği WeRide, son olarak 40 robot taksiyi test etmeye başladığını duyurmuştu.

Baidu da, robot taksilerini Çin'in güneyinde test etmeye başladı.

Didi'nin global arenadaki en büyük rakibi Uber ise, ABD'de Volvo ve Ford ortaklığında otonom araç testleri gerçekleştiriyor.