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HaberlerGündemGüvenlik1 polisin şehit olduğu saldırıda 16 gözaltı - Haberler
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Muğla'da 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 16 zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması birinin yaralanmasıyla ilgili 16 şüpheli yakalandı

1 polisin şehit olduğu saldırıda 16 gözaltı - Haberler
1 polisin şehit olduğu saldırıda 16 gözaltı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince şüphelilerin yakalanması için ekipler oluşturuldu. Ekipler, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda saldırıyla ilişkili oldukları iddia edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dün takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

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