Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde TBMM'nin açılışına hastalığı nedeniyle katılamadı. Uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

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16 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Atatürk'ü son kez görmek isteyenler Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938'de Ankara'ya gönderildi.

21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. 10 Kasım 1953 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi kendisi için yaptırılan Anıtkabir'e taşındı.