Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım uygulamaları hayatımızın önemli birer parçası haline geldi. Bu platformlar, kullanıcılara bazı kişisel veriler karşılığında kendilerini ifade etme, arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurma, evlerinden çıkmadan haberleri, görüşleri ve trendleri takip etme fırsatı sunuyor.

Türkiye’de insanların yüzde 88'i bu servisleri kullanıyor. Öte yandan, çeşitli avantajlarına karşın kullanıcıların bir kısmı, dijital gizliliklerini geri getirmeyi sağlayacağı takdirde sosyal medyadan tamamen vazgeçmeyi tercih ediyor.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky'nin “Dijital gizliliğin gerçek değeri: Tüketiciler kendilerini hafife mi alıyor?” başlıklı raporu Türkiye’de her 10 kullanıcıdan 4’ü (yüzde 41),hayatları boyunca verilerinin gizli kalmasını garanti altına almak için sosyal medya hesaplarından vazgeçmeye razı olduğunu ortaya çıkardı.

Kişisel bilgilerinin tüketiciler için nasıl ve neden çok değerli hale geldiğini inceleyen rapora göre dijital gizliliğin korunmasıyla ilgili korkular, kullanıcıları kişisel bilgilerinin internette kullanılması ve yayılması konusunda daha kaygılı hale getirdi.

Araştırmaya göre Türkiye’de her 10 kişiden 2’si (yüzde 17) artık hangi ünlüye benzediği ya da en sevdiği yemeğin ne olduğu hakkında eğlenceli testlere katılmak için kişisel bilgilerini vermediğini söylüyor. Farklı web sitelerine ve hizmetlere daha hızlı giriş yapmak için sosyal oturum açma bilgilerini kullanmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 44 olarak dikkat çekiyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise cep telefonu kullananların sayısının her sene yüzde 2 arttığı günümüzde Türkiye’de her 5 kişiden 1’i (yüzde 20),geri kalan hayatı boyunca verilerinin gizli kalmasını garanti altına alabilmek için cep telefonlarına tamamen veda etmeye hazır olduğunu belirtmesi.

‘DİJİTAL GİZLİLİĞİNİ NASIL KORUYACAĞINI BİLMİYORLAR’

İnsanlar birkaç yıl öncesine kadar potansiyel tehditleri ve sonuçlarını hiç düşünmeden çeşitli avantajlar karşılığında özel bilgilerini sosyal medyayla paylaşmakta çekinmediğinin altını çizen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkanı Marina Titova, "Dünyada veri sızıntılarının sayıca artmasıyla birlikte tüketiciler arasında yeni bir trend görüyoruz. Bir çoğu artık kendileriyle ilgili belirli bilgilerin halka açık olmamasını tercih ediyor ve çevrimiçi hizmetlerle paylaştığı bilgiler hakkında daha dikkatli davranıyor” dedi.

Kullanıcıların önemli bir çoğunluğunun bilgilerinin güvende kalmasını garanti altına alabilmek için sosyal medyadan vazgeçmeye razı olmasına karşın, hala dijital gizliliğini nasıl koruyacağını bilmediğine dikkat çeken Titova, “Sosyal medya hesaplarının şifrelerini düzenli şekilde güncelleyerek ve güvenlik çözümleri kullanarak kişisel bilgilerini güvende tutmak, verilerinin çevrimiçi güvenliği konusunda tüketicilerin içini biraz daha rahatlatabilir" diye konuştu.