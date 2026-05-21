Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig 10 Süper Lig kulübü UEFA lisansı alabildi!

        10 Süper Lig kulübü UEFA lisansı alabildi!

        TFF, 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, RAMS Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 23:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 Süper Lig kulübü UEFA lisansı alabildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Kulüp Müsabakaları İçin Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden incelendi.

        Yapılan incelemeler sonucunda Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, RAMS Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı kulüpleri UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

        Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK ve Manisa Futbol Kulübü; Nesine 2. Lig'den Batman Petrol Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ve KCT 1461 Trabzon FK oldu.

        Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 7 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak-İstanbul kara yolu su ile doldu, araç kuyrukları oluştu

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sağanak sonrası su ile dolan Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışma başlattı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı