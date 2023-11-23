100 milyon liralık yatırım fonu kurdu

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Fintek girişim kurucusu Insha Ventures, Albaraka Portföy Yönetimi öncülüğünde 100 milyon TL’nin üzerinde girişim sermayesi yatırım fonu kurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre Insha Ventures, bu yeni fonla faaliyet alanını genişletmenin yanı sıra bünyesinde bulunan markalara ve Fintek alanında potansiyel gördüğü girişimlere yatırım yapacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, şunları söyledi:

“Insha Ventures olarak, bünyemizde bulunan markalara operasyondan pazarlamaya, stratejiden satış kanallarına kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan bir 'venture builder' olarak faaliyet gösteriyoruz. Albaraka Portföy Yönetimi’nin inisiyatifiyle kurduğumuz fonun temel odak noktası, geliştirilmesi ve büyütülmesi gereken projelere destek olmak. Bu odak doğrultusunda önceliğimiz Insha Ventures çatısı altında bulunan projeleri ve ürünleri spin-off (şirketleştirmek) yapmak. Böylelikle projelerimizi bağımsız birer şirket haline getirerek daha fazla büyümelerini sağlayacağız. İlerleyen süreçte sadece kendi projelerimize değil, Fintek dikeyindeki değer yaratma potansiyeli olan girişimlere de destek olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, 2024 yılı içerisinde 3 farklı girişime yatırım yaparak, sektördeki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”