Havacılık sektörünün en hızlı büyüdüğü pazar Asya - Pasifik bölgesinde başı çeken Çin ile ilgili çarpıcı bir rapor açıklandı. Brezilyalı uçak üreticisi Embraer'in hazırladığı rapora göre Çin, ticari havacılık için gelecek 20 yıl içerisinde en az 1390 uçak satın alacak.
Zhuhai'de açıklanan rapora göre, Çinli havayolu şirketlerinin maksimum 150 kişi kapasiteli, tek koridorlu jetler için ayırması gereken bütçe ise bugünkü liste fiyatlarına göre 80 milyar doları aşıyor.
12. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda konuşan Embraer direktörü Arjan Meijer, 2017 yılında yolcu sayısı bazında en hızlı büyüyen pazarın Asya Pasifik bölgesi olduğunu belirterek özellikle Çin'deki iç pazarın yüzde 13.3 büyüdüğünü belirtti.
Meijer, havalimanı inşaatlarına yapılan yatırım sürüyor olması, istikrarlı ekonomik büyüme ve orta sınıfın hava yolculuğuna olan talebinin Çin için belirleyici olduğunu söyledi.
Dolayısıyla, özellikle yurt içi uçuşlarda, düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin ihtiyacı olan 150 kişi kapasiteli uçakların büyük potansiyeli olduğu söyleniyor. Embraer'in yeni E2 E sınıfı jetlerinin şu ana dek toplam 130 sipariş aldığı ve bunların 22 tanesinin de Çin'den geldiği vurgulandı.
Amerikalı havacılık devi Boeing tarafından yayımlanan ve 2017 - 2036 yılları arasındaki projeksiyonlara yer verilen 64 sayfalık pazar raporuna da geçtiğimiz yıl Çin damga vurmuştu.
Boeing tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli havayolu şirketlerinin çeşitli kategorilerde 7 bin üzeri uçak satın alacağı belirtilmişti. Sektöre ayrılacak kaynak ise 1 trilyon doların üzerinde olacak
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