Online aşk dolandırıcılığına dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiBilişim14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online aşk dolandırıcılığına dikkat! Haberler
ABONE OL

14 Şubat'ta siber dolandırıcılardan korunmak için 5 ipucu

Özel günler herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Anneler günü, babalar günü, yılbaşı ve şimdi de geri sayımın başladığı 14 Şubat Sevgililer Günü. Ancak siber güvenlik uzmanları, bu özel günü sadece sevgililerin değil siber saldırganların da iple çekildiği konusunda internet kullanıcılarını uyarıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online aşk dolandırıcılığına dikkat! Haberler
Online aşk dolandırıcılığına dikkat!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hepimiz internette karşımıza çıkanların her zaman göründükleri gibi olmadıklarını artık biliyoruz ama yine de her yıl on binlerce internet kullanıcısı çevrimiçi aşk dolandırıcılığına kurban gidiyor. Pandemi sürecinde sosyal medya uygulamalarının sayısının ve buralarda geçirilen sürelerin de artması çevrimiçi aşk dolandırıcılarının ekmeğine deyim yerindeyse yağ sürüyor.

Dolandırıcılar inanılmaz derecede ikna edici olabiliyorlar. Kurbanlarının duygularına hitap edip sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak para ve kişisel bilgileri çalmaya çalışıyorlar. Siber güvenlik kuruluşu Eset, yaklaşan sevgililer günü öncesinde dolandırıcılığı tespit etmenin ve çevrimiçi ortamda kullanıcıların kendilerini korumanın yolları konusunda şu 5 temel ipucunu paylaştı:

1- Paylaşımda bulunmadan önce gözden geçirin

Sosyal medya uygulamalarında kendiniz ve başkaları hakkında bir paylaşımda bulunurken dikkatli olun. Bir gönderinin neyi ortaya çıkardığını, onu kimin görebileceğini ve sizi veya başkalarını nasıl etkileyebileceğini düşünün. Kendi kişisel bilgilerinizin ne kadarını paylaştığınızı inceleyin ve gerekirse paylaşımlarınıza sınırlamalar getirin.

2- Hesap ayarlarınızı kontrol edin

Sosyal medya profillerinizi "özel" olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, dolandırıcıların sizi hedef almasını ve sizinle iletişim kurmasını zorlaştıracaktır. Herkese açık bir profil, dolandırıcıların profilinizi bulmasını ve eski gönderiler ve fotoğraflar aracılığıyla hakkınızda bilgi edinmesini kolaylaştırır.

3- Hareket etmeden önce düşünün

Sizi hemen harekete geçmeye iten veya kişisel bilgilerinizi isteyen iletişimlere, paylaşımlara karşı dikkatli olun. Kişisel bilgilerinizi asla e-posta yoluyla paylaşmayın, özellikle de göndereni tanımıyorsanız.

4- Şüphe duyduğunuz bağlantılara tıklamayın

E-postalarda, tweetlerde, gönderilerde, sosyal medya mesajlarında ve çevrimiçi reklamlardaki bağlantılar, siber suçluların size ulaşmasının kolay bir yoludur. Tanımadıklarınızdan gelen bağlantılara tıklamayın, beklemediğiniz herhangi bir şeyi indirme konusunda dikkatli olun.

5- Siz de araştırın

Dolandırılıp dolandırılmadığınızdan emin değilseniz, potansiyel dolandırıcının profil resminde tersine görsel arama yapın. Görüntünün tamamen farklı bir kişiye ait olduğunu veya farklı çevrimiçi kimliklerle ilişkilendirildiğini görürseniz bu profilden uzak durun.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Clubhouse nedir? Clubhouse Android telefonlarda var mı? Clubhouse indirirken davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
İşte Türkiye yapay zeka haritası! Haberler
TEKNOLOJİİşte Türkiye’nin yapay zekâ haritası!
Son dakika! Twitter'dan rekor - Haberler
TEKNOLOJİTwitter'dan rekor gelir
İstanbul'daki sarı dolmuşlar için indiBindi uygulaması geliştirildi - Haberler
TEKNOLOJİBu uygulama sarı dolmuşlara: indiBindi
Ay'a gidiyoruz... Son dakika: Türkiye'nin uzay serüveninde dev adım!
TEKNOLOJİTürkiye'nin uzay yolculuğu
SON DAKİKA: Türkiye Ay'a yolculuk yarışına katılıyor! Aya yolculuk nasıl başladı?
TEKNOLOJİ1969'dan bugüne Ay'a yolculuk!
Huawei Biden ile yeni sayfa açmak istiyor! Haberler
TEKNOLOJİTelefon bekliyor!
Kim Kardashian oyunu için 2.4 milyar dolar saydı! Haberler
TEKNOLOJİKardashian oyununa 2.4 milyar dolar!
Güvenli İnternet Günü'ne özel internette güvende kalmak için ipuçları - Haberler
TEKNOLOJİBUGÜN O GÜN! İnternette nelere dikkat etmeli?
Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse indirirken davetiye zorunlu mu, Android telefonlarda var mı?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?