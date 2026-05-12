        Vodafone Türkiye 2025-26 mali yıl sonuçlarını açıkladı

        Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılında servis gelirlerini organik bazda yüzde 45,2 artırarak 144,8 milyar TL'ye yükselttiğini açıkladı. 28,8 milyar TL yatırım yapan şirket, mobil abone sayısını 25,2 milyona, dijital aktif müşteri sayısını ise 18,1 milyona çıkarırken, 81 ilde 922 ilçede eş zamanlı 5G hizmetini devreye aldığını vurguladı.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:55
        144,8 milyar TL servis geliri

        Vodafone Türkiye, Nisan 2025 - Mart 2026 dönemini kapsayan 2025-26 mali yılı sonuçlarını açıkladı. Yüksek enflasyon muhasebesi standartlarına (UMS 29) göre hazırlanan verilere göre şirket, güçlü bir performans sergileyerek hem gelirlerini hem de müşteri tabanını önemli ölçüde büyüttü.

        MÜŞTERİ BAZINDA ARTIŞ

        Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 25,2 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 31,9 milyon oldu. Faturalı abone sayısı bir yılda 926 bin artarak 21,7 milyona yükseldi ve toplam abone bazının yüzde 86,1’ini oluşturdu. Şirket, aynı dönemde sabit genişbant abone sayısını da 1,3 milyona taşıdı.

        18,1 MİLYON DİJİTAL AKTİF MÜŞTERİ

        Dijitalleşmeye verdiği önemle öne çıkan Vodafone, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısını 18,1 milyona ulaştırdı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşim sayısı 345 milyona ulaştı. Müşterilerin toplam mobil veri kullanımı geçen yıla göre yüzde 11,7 artışla 5.540 petabyte seviyesine yükseldi. Şirketin yeni nesil mobil finansal çözümü Vodafone Pay’i kullanan tekil kullanıcı sayısı ise 10 milyonu aştı.

        TOBİ İLE YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜŞTERİ DENEYİMİ

        Vodafone’un yapay zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, aylık ortalama 7,1 milyon müşteriyle etkileşime girerek bir yılda 262 milyon konuşma başlattı. TOBi üzerinden gerçekleştirilen self-servis işlemler sayesinde 2 milyon tarife değişikliği, paket alım ve TL yükleme gibi işlem tamamlandı. Müşteri taleplerinin yüzde 92’si ilk temas anında çözüme kavuşturulurken, TOBi Voice üzerinden sesli işlem yapma oranı yüzde 58’e yükseldi.

        ŞEBEKEYE 100 MİLYAR TL’Yİ AŞKIN YATIRIM

        Son 5 yılda şebekesine spektrum bedeli hariç 100 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Vodafone Türkiye, 5G hazırlıkları kapsamında 3,4 milyon saat mesai harcadı. Nisan ayında 81 ilde ve 922 ilçede eş zamanlı olarak 5G hizmetini devreye alan şirket, bu lansmanı global deneyim ve uzun soluklu hazırlık sürecinin bir sonucu olarak gerçekleştirdi. 5G odaklı kampanyalarla müşterilerine yaklaşık 4 milyar TL’lik fayda sağlayan Vodafone, son 20 yıldaki reel yatırım tutarının 500 milyar TL’yi aştığını açıkladı.

        SOSYAL PROJELERLE MİLYONLARA DOKUNDU

        Vodafone Vakfı, 2007’den bu yana yaklaşık 4,5 milyon kişiye ulaşarak 4 milyar TL’lik sosyal katkı sağladı. “Dijital Benim İşim” projesiyle 61 binden fazla kadına dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve dijital dünyaya giriş eğitimleri verilirken, proje kapsamında 123 milyon TL’yi aşan sosyal değer yaratıldı. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinde ise 2 yılda 118 bin ortaokul ve lise öğrencisine ulaşıldı.

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, mali yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

        “Bir mali yılı daha hedeflerimiz doğrultusunda önemli başarılar ve ülkemizin teknolojisine, ekonomisine güçlü katkılarla geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Servis gelirlerimizi organik yüzde 45,2 artırarak 144,8 milyar TL’ye çıkardık. Bu başarı, müşteri deneyimindeki iyileştirmeler ve şebekemize yaptığımız yoğun yatırımların sonucudur. 5G’yi tüm Türkiye’de aynı anda devreye almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En yeni teknolojileri en iyi deneyimlerle müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”

