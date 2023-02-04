Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken başka başkent Ankara olmak üzere pek çok il beyaza büründü. İstanbul Valiliği ise İstanbul'un kar yağışı tarihi verdi. 23 Ocak günü başlayan 15 tatil 3 Şubat günü itibarıyla sona erdi. Kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...