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Milyonlarca öğrencinin gözü bu soruda: 15 tatil uzadı mı, 6 Şubat okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre pek çok ilde kar yağışı gözlemlenecek. 6 Şubat Pazartesi günü okulların açılması beklenirken binlerce öğrencinin gözü kar tatili haberlerine çevrildi. Soğuk hava dalgası ile birçok il beyaza bürünürken 15 tatilin uzatılması beklentileri oluştu. İşte, 15 tatil uzadı mı, 6 Şubat okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...

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  • 15 tatil uzadı mı, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? 15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

    Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken başka başkent Ankara olmak üzere pek çok il beyaza büründü. İstanbul Valiliği ise İstanbul'un kar yağışı tarihi verdi. 23 Ocak günü başlayan 15 tatil 3 Şubat günü itibarıyla sona erdi. Kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, 15 tatil uzadı mı, okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
  • 15 tatil uzadı mı, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? 15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul'daki okullar için 'kar tatili' açıklaması henüz gelmedi. İlgili makamlardan resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • 15 tatil uzadı mı, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? 15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

    6 ŞUBAT PAZARTESİ ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

    Ankara'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları bekleniyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

    Okullarda kar tatili olması durumunda haberimiz güncellenecektir. 
  • 15 tatil uzadı mı, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? 15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

    15 TATİL UZADI MI?

    Birçok il soğuk hava etkisiyle beyaza bürünürken 15 tatilin uzaması beklentisi oluştu. 15 tatilin uzamasına ilişkin henüz resmi. bir açıklama bulunmuyor, konuya ilişkin son dakika açıklaması olduğunda haberimize eklenecektir.
  • 15 tatil uzadı mı, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? 15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

    15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

    23 Ocak günü başlayan 15 tatil, 3 Şubat Cuma günü sona erdi. Hafta sonu tatilinin ardından binlerce öğrencinin 2.dönemi 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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