15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi içeriği nedir, yasadan geçti mi?
15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamayı hedefleyen yeni bir düzenleme için çalışmalar sürüyor. Kanun teklifi ile sosyal medya, doğum ve babalık izni gibi konularda değişikliğe gidilecek. Peki 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi içeriği nedir, yasadan geçti mi?
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kanun teklifinde yer alan maddelerle çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin yapılması hedeflenmesi amaçlanıyor.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI MECLİS'E GELDİ Mİ?
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?
Kanun'un, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başlıklı hükümde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak.