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HaberlerTeknoloji150 milyar dolarlık halka arz geliyor
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Çinli Ant Group, halka arz için iki borsaya başvurdu

150 milyar dolar değerlemeye sahip olan Çinli fintek şirketi Ant Financial beklenen halka arz için Hong Kong ve Shangai borsalarına başvuruda bulundu. Yılın ilk çeyreğinde 10 milyar doların üzerinde gelir elde eden şirketin halka arz sonrası piyasa değerinin 200 milyar dolar civarına yükselmesi bekleniyor

ant
AA

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın finans teknoloji şirketi Ant Financial Services Group, halka açılmak için Hong Kong ve Shanghai borsalarına başvurdu.

Toplam 150 milyar dolar ile dünyanın en değerli finans teknoloji şirketi olan Ant Financial services Group, 200 ülkede aşkın 3.5 milyon şirketin katılarak satış yaptığı Alibaba Grubu'nun da iştirakleri arasında bulunuyor.

Çin basınında yayımlanan haberlere göre, Ant Group'un halka açılma kararı, şirketin halka açıldığı zaman Çin'in hizmet sektörünü dijitalleştirme hedefine ulaşmasını hızlandırmasını destekleyeceğine ilişkin planların yapıldığı Temmuz ayında alındı.

Haberlere göre, Ant Group halka açıldıktan sonra piyasa değerinin 200 milyar dolara yükselmesini bekliyor. Açıklanan bilançosuna göre şirketin toplam gelirleri yılın ilk çeyreğinde 10.49 milyar dolara ve net karı da 3.17 milyar dolara yükseldi.

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