16 yaşındaki ABD'li Kyle Giersdorf haftasonu New York'ta düzenlenen Fortnite turnuvasını kazanarak 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. 'Bugha' ismiyle yarışan Giersdorf final maçından sonra yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Mutluluğumu kelimeler tarif edemez" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 30 MİLYON DOLAR ÖDÜL DAĞITILDI

100 oyuncunun yer aldığı Fortnite Dünya Kupası finallerinde 59 puanla şampiyon olan Giersdorf, en yakın rakibine 26 puan fark attı. Finallerde toplam 30 milyon dolarlık ödül dağıtıldı. Elde ettiği zaferle dünyanın en iyi Fortnite oyuncusu olan Kyle Giersdorf'un gösterdiği yetenek büyük takdir topladı. Giersdorf'un turnuvanın ilk maçında aldığı 'final kill' Twitter'da defalarca paylaşıldı:

— Jamey - FutEconomist (@FUT_Economist) July 28, 2019

2017 yılında piyasaya çıkan Fortnite hızlı bir şekilde dünyanın en popüler oyunlarından birisi haline geldi. Oyunun yapımcısı Epic Games Fortnite'ın popülaritesi sayesinde geçen yıl 15 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin oynadığı Fortnite, doğal olarak e-spor turnuvalarının da gözdesi oldu.

E-spor turnuva gelirlerinin 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 27'lik artışla 1.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bunda yükselen ilgiye paralel bir şekilde artan sponsorluk ve reklam gelirleri etkili oluyor. Araştırma firması Newzoo'nun yayımladığı verilere göre ise e-spor turnuvaları hariç video oyun pazarının bu yıl 152 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.