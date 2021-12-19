2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 17. hafta maçlarıyla devam etti. İşte bu haftaki maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI
17 Aralık Cuma
20:00 Giresunspor 3-1 Altay
18 Aralık Cumartesi
13:30 Kasımpaşa 1-3 Sivasspor
16:00 Trabzonspor 2-0 Hatayspor
16:00 Konyaspor 1-0 Antalyaspor
19:00 Galatasaray 1-1 Başakşehir FK
19:00 Alanyaspor 1-3 Adana Demirspor
19 Aralık Pazar
13:30 Çaykur Rizespor 1-0 Yeni Malatyaspor
16:00 Göztepe 0-1 Fatih Karagümrük
16:00 Kayserispor 0-0 Gaziantep FK
19:00 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU (19 ARALIK)
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