18 Haziran bugün hangi maçlar var?
Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla sürerken, futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. Dün oynanan karşılaşmalarda Gana, Panama'yı 1-0 mağlup ederken Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1'lik skorla geçti. İngiltere'nin Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet dikkat çekerken, Portekiz ile Demokratik Kongo arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Yeni günün fikstürü öncesinde "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları araştırılıyor. İşte 18 Haziran Perşembe gününün maç programı...
Futbol dünyasının gözü 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak yeni karşılaşmalara çevrildi. Turnuvada dün sahne alan ekiplerden Gana, Panama'yı tek golle geçerken Kolombiya da Özbekistan karşısında 3-1 kazanmayı başardı. Günün diğer mücadelelerinde İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederken Portekiz ile Demokratik Kongo sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bugünkü karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler ise 18 Haziran Perşembe maç takvimini ve yayın saatlerini araştırıyor. İşte günün maç programı...
18 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
18 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programında gece saatlerinden akşam kuşağına kadar dört karşılaşma yer alıyor. Gana - Panama, Özbekistan - Kolombiya, Çekya - Güney Afrika ve İsviçre - Bosna Hersek maçları günün fikstürünü oluşturuyor.
18 Haziran 2026 02:00 Gana - Panama
18 Haziran 2026 05:00 Özbekistan - Kolombiya
18 Haziran 2026 19:00 Çekya - Güney Afrika
18 Haziran 2026 22:00 İsviçre - Bosna Hersek