Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 18 Haziran bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Dünya Kupası maç programı: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        18 Haziran bugün hangi maçlar var?

        Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla sürerken, futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. Dün oynanan karşılaşmalarda Gana, Panama'yı 1-0 mağlup ederken Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1'lik skorla geçti. İngiltere'nin Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyet dikkat çekerken, Portekiz ile Demokratik Kongo arasındaki mücadele ise 1-1 sona erdi. Yeni günün fikstürü öncesinde "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları araştırılıyor. İşte 18 Haziran Perşembe gününün maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 07:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Futbol dünyasının gözü 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak yeni karşılaşmalara çevrildi. Turnuvada dün sahne alan ekiplerden Gana, Panama'yı tek golle geçerken Kolombiya da Özbekistan karşısında 3-1 kazanmayı başardı. Günün diğer mücadelelerinde İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederken Portekiz ile Demokratik Kongo sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bugünkü karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler ise 18 Haziran Perşembe maç takvimini ve yayın saatlerini araştırıyor. İşte günün maç programı...

        2

        18 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

        18 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programında gece saatlerinden akşam kuşağına kadar dört karşılaşma yer alıyor. Gana - Panama, Özbekistan - Kolombiya, Çekya - Güney Afrika ve İsviçre - Bosna Hersek maçları günün fikstürünü oluşturuyor.

        3

        18 Haziran 2026 02:00 Gana - Panama

        18 Haziran 2026 05:00 Özbekistan - Kolombiya

        18 Haziran 2026 19:00 Çekya - Güney Afrika

        18 Haziran 2026 22:00 İsviçre - Bosna Hersek

        4

        DİĞER MAÇLAR:

        Berkane-Safi. Saat: 17.00.

        Dcheira-FAR Rabat. Saat: 17.00.

        Wydad AC-FUS Rabat. Saat: 17.00.

        Yacoub El Mansour-Agadir. Saat: 17.00.

        Oulu-Mariehamn. Saat: 12.59.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 16 Haziran 2026 (CHP'de Saflar Baştan Mı Şekilleniyor?)

        Ne oldu da grup toplantısı yapılmadı? Kılıçdaroğlu ve Özel neden sustu? Gelecek salı da kürsü boş mu kalır? CHP'de saflar baştan mı şekilleniyor? Normalleşme mi, catışmaya mola mı? CHP'de yarın ipler tamamen kopar mı? CHP'de yeni ihraç dalgası yarın mı? Yücetürk neden disipline sevk edildi? CHP'de İ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!
        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi