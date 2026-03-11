Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 11 Mart Çarşamba elektrik kesinti programını açıkladı. Buna göre bugün İstanbul genelinde 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...