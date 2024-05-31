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        Haberler Bilgi Yaşam 18 Temmuz hangi burç? 18 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        18 Temmuz hangi burç? 18 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Hangi burcun etkisi altında olduğumuz merak edilen konulardan biridir. 18 Temmuz doğumlu kişiler de bu merakla yola çıkarak araştırma yapmaktalar. 18 Temmuz duyguların en yoğun yaşandığı bir burcun etkisi altındadır. Peki, 18 Temmuz hangi burç? İşte 18 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:52
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        Astrolojiye merakı olanlar günlük ya da haftalık olarak burçların yorumlarını okurlar. Bir yol gösterici olarak astroloji aslında bize pek çok şey söyler. Örneğin 18 Temmuz’da dünyaya gelenler yoğun bir duyarlılık, aşırı bir ilgi gösterme ve sevecenliğin etkisi altındadır. Bu yazımızda 18 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, özellikleri ve yükselen etkileri neler ve daha fazlasının yanıtlarını arayacağız. Aynı zamanda genel astrolojik bilgiler doğrultusunda 18 Temmuz’un yansımalarını ele alacağız.

        18 Temmuz Hangi Burç?

        18 Temmuz burcu ne sorusuna şefkat ve merhametin burcu olan yengeç burcu yanıtını verebiliriz. Yengeç burçları su grubunun etkisindedir. Aynı zamanda Ay tarafından yönetilirler. Yengeç burçları genelde iyimser, duyarlı, mutluluk saçan kişilerdir. Aslında yükselen burcu da kişinin karakteri ve davranışları üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu noktada 18 Temmuz yükseleni nedir sorusunu cevaplayabilmek için doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaşmamız gerekmektedir.

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        18 Temmuz Burcu Özellikleri

        Zodyak’ın dördüncü burcu olan yengeç 18 Temmuz doğumluları himayesi altına alır. Yengeç bireyleri aşırı duyarlı kişiler olarak bilinirler. Bu duyarlılık çoğu zaman yoğun bir ilgiye de dönüşebilmektedir. Sadakat, bağlılık, anaçlık, güven ve romantizm yengeçlerin anahtar kelimeleri olarak kabul edilir. Aşağıda 18 Temmuz burcu kadını özellikleri hakkında bilgiler bulacaksınız:

        • Yengeç kadını çevresine adeta iyilik ve mutluluk saçar. Onun olduğu bir ortamda sıcaklık ve neşe vardır.
        • Yengeç kadını evini derleyip toplamayı ve düzenlemeyi sever. Çünkü en rahat ettikleri alan evleridir.
        • Koruyucu yapı yengeç kadının doğasında vardır. Bir diğer ifadeyle onlar için bu durum doğal bir reflekstir.
        • Yengeç kadını zengin bir iç dünyaya sahiptir. Sanatsal yetenekleri gelişmiştir. Sanat yengeçler için bir ifade biçimidir.
        • Köklerine sıkı sıkıya bağlı olan yengeç kadını için aile her şeydir.
        • Yengeç kadınının duyguları hassastır. O, çabuk kırılır ve kırıldığında ikna olması zaman alabilir.
        • Yengeç kadını bazen içer dönük yaşamayı sever. Bu onun yapısıdır.
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        Şimdi 18 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:

        • Yengeç erkeği doğuştan yüklenen kapsayıcı ve koruyucu yapıdadır.
        • Bir yengeç erkeği kolay kolay yılmaz. Hayal gücü yüksek olan yengeç erkeği istediklerini elde etme konusunda sonuna kadar devam eder.
        • Aileyle vakit geçirmek yengeç erkeği için önceliktir. En rahat oldukları alan evleri oldukları için evlerinin düzenine ve temizliğine büyük önem verirler.
        • Sezgisel yaklaşım yengeç erkekleri için karar alma süreçlerinde en büyük yardımcılarıdır. Onlar mantığıyla değil, hisleriyle hareket ederler.
        • Yengeç erkeği ilişkilerinde sadıktır. Güven en değerli dinamiktir.
        • Yengeç erkekleri dostları için de her zaman iyi bir dinleyicidirler.

        18 Temmuz Burcu Yorumu

        Burçlar kuşağındaki 12 burçtan dördüncüsü olan yengeç, 18 Temmuz doğumlu olanları etkiler. 18 Temmuz’da doğan yengeçler yaşamlarında hep verici pozisyondadır. Şefkat, iyilik, maddi yardım, merhamet hep karşı taraf için çabaladıkları alanlardır. Bu konuda yengeç bireyleri dikkatli olmak durumundadırlar. Gereğinden fazla yük yüklendiklerinde ruhsal olarak çökebilir ve içe kapanabilirler. İş konusunda ise 18 Temmuz doğumlular şanslı kişilerdir. Lider ruhları onları yönetici pozisyonları için mükemmel adaylar haline getirir.

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        18 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

        18 Temmuz’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan birkaçı aşağıdadır:

        • Turgay Tanülkü
        • Hakan Arslan
        • Mustafa Kemal Uzun
        • Nebil Fekir
        • Banu Avar

        18 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

        18 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

        • Nelson Mandela
        • Kelly Reilly
        • Muhammed Davud Han
        • Vin Diesel
        • Giacinto Facchetti
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