18 Temmuz hangi burç? 18 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye merakı olanlar günlük ya da haftalık olarak burçların yorumlarını okurlar. Bir yol gösterici olarak astroloji aslında bize pek çok şey söyler. Örneğin 18 Temmuz’da dünyaya gelenler yoğun bir duyarlılık, aşırı bir ilgi gösterme ve sevecenliğin etkisi altındadır. Bu yazımızda 18 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, özellikleri ve yükselen etkileri neler ve daha fazlasının yanıtlarını arayacağız. Aynı zamanda genel astrolojik bilgiler doğrultusunda 18 Temmuz’un yansımalarını ele alacağız.

18 Temmuz Hangi Burç?

18 Temmuz burcu ne sorusuna şefkat ve merhametin burcu olan yengeç burcu yanıtını verebiliriz. Yengeç burçları su grubunun etkisindedir. Aynı zamanda Ay tarafından yönetilirler. Yengeç burçları genelde iyimser, duyarlı, mutluluk saçan kişilerdir. Aslında yükselen burcu da kişinin karakteri ve davranışları üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu noktada 18 Temmuz yükseleni nedir sorusunu cevaplayabilmek için doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaşmamız gerekmektedir.