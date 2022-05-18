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19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: ilkokul, ortaokul ve lise için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına saatler kala en güzel, anlamlı 19 Mayıs şiirleri gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2, 3, 4, 5 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirlerini araştırmaya başladı. Bu anlamlı günde Türkiye’nin dört bir yanı bayraklarla donatılacak ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri okunacak. İşte, 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık…

  • 01
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri araştırmaları hız kazandı. Bu sene Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs’ta caddeler ve sokaklar Türk bayraklarıyla süslenecek. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı, gençlere armağan edilen bu özel gün tüm yurtta sevinçle karşılanacak. 2022 19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İşte en güzel, kısa, uzun, anlamlı 19 Mayıs şiirleri…
  • 02
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    19 MAYIS ŞİİRLERİ 2,3,4,5 KITALIK

    19 MAYIS 1919

    19 Mayıs,

    Türk'ün temel taşıdır,

    Onun ardından gelen

    Kurtuluş Savaşı'dır.

    İşte Türk gençliğine,

    Sağlam temeldir, diye,

    Türk'ün bu şanlı günü

    Bırakıldı hediye.

    Dünya 19 Mayıs

    Bir kurtuluş düğünü.

    Bugün 19 Mayıs

    Gençlik ve Spor günü.

    R. Gökalp ARKIN
  • 03
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    MUSTAFA KEMAL VARDI

    Yurdu düşmanlar sardı,

    Güneşimiz karardı.

    Ninelerin gözleri

    Birer kanlı pınardı.

    Serin bahar meltemi

    Gibi beyaz bir gemi

    Samsun'a demir attı,

    Göklerimiz ağardı.

    Bu gemide inanan,

    Yurda şan, millete şan;

    Büyük, eşsiz kahraman

    Mustafa Kemal vardı

    M.Necati ÖNGAY
  • 04
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    BU GELEN BANDIRMA VAPURU

    Tekmil Anadolu ayakta,

    Bu gelen Bandırma vapuru.

    Mustafa Kemâl'in bakışı

    Göklerden duru.

    Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

    Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

    Mustafa Kemâl'in elbisesi

    Rütbesiz, nişansız...

    Ve avuçlarında

    Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

    Karadeniz sereserpe uzanmış önünde

    Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

    Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

    Mustafa Kemâl geliyor.

    Vapur yaklaşır, yaklaşır;

    Secde eder dağlar taşlar.

    Selam verir Gazi Anadolu'm;

    Bandırma vapurunun içinde.

    Güneşten süt emmiş

    Bir sarışın kahraman var.

    Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

    Sen Samsun'a ayak bastığın an,

    Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

    Dalgalandı vatan.

    Özker YAŞIN
  • 05
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ

    HER ZAMAN İÇİMİZDE

    19 Mayıs günü,

    Yaşıyor kalbimizde,

    Atatürk güneş gibi,

    Her zaman içimizde.

    Tembellik yasak bize,

    Parolamız ileri,

    Dünyaya örnek olsun,

    Çalışkan Türk gençleri.

    Ülkü verir, hız verir.

    Bize 19 Mayıs.

    Yurdumuzu kurtaran,

    Ata'yı unutmayız.

    Tembellik yasak bize,

    Parolamız ileri,

    Dünyaya örnek olsun,

    Çalışkan Türk gençleri...

    Fahrünnisa ELMALI
  • 06
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    19 MAYIS ŞİİRİ

    Yıl 1919 Mayıs'ın ondokuzu

    İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

    Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

    Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

    Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

    Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

    O yürekle değişti milletimin kaderi.

    Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

    Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

    Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

    Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

    Yeniden hayat verdi o nur Anadolu'ya.

    Samsun'da atan yürek Erzurum'dan duyulur.

    Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

    Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

    Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

    Milletin iradesi Ankara'da buluştu.

    Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

    Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

    Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

    İzmir'in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

    Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

    Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

    Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

    SİNAN ORHAN
  • 07
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    RENKLERDE 19 MAYIS

    Ak 19 Mayıs ak

    Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

    Al 19 Mayıs al

    Sivas'ta Mustafa Kemal...

    Yeşil 19 Mayıs yeşil

    Çimenlerde çocuklar oynaşır.

    Mavi 19 Mayıs mavi

    Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

    Mor 19 Mayıs mor

    Sonrasını anlatmak zor.

    Sarı 19 Mayıs sarı

    10 Kasım'da bayraklar yarı.

    Ak 19 Mayıs ak

    Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

    Pembe 19 Mayıs pembe,

    Atatürk aklım sende.

    Uğur YİYİT
  • 08
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ

    O GÜN

    Yıl 1919,

    Atam düştü yollara,

    Bu vatan bizim dedi,

    Güvendi o bizlere.

    İşte bu yüzden,

    Bu gün bizim gün,

    Atamın sayesinde,

    Kurtuldu bütün vatan!

    19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

     

    19 Mayıs günü,

    Doğmuş büyük ATAMIZ.

    Masmavi gözleriyle,

    Eritmiş düşmanları.

    Gençlere etmiş hediye,

    Bu en büyük bayramı.

    Hep birlikte el ele,

    Koruyalım vatanı
  • 09
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    19 MAYIS TÜRKÜSÜ

    On dokuz Mayıs,

    En yüce bayram.

    Bize armağan,

    Bıraktı Ata'm.

    Sağız vatanca,

    Kafamız zinde,

    Tek bir kitleyiz,

    Ata izinde.

    Ata'yı sevmek,

    Kutsal ülkümüz,

    O'na benzemek,

    Coşkun türkümüz.

    Ata her yerde,

    Yol gösteriyor,

    Koşun güzele,

    Bilime diyor.

    Samsun'a O'nun,

    Çıktığı bugün.

    Vatanda düğün,

    Çocuğum övün!

    Halim YAĞCIOĞLU
  • 10
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!'

    Duyurdu dünyaya, Türkün gücünü

    Ününü şanını, yaydı ATATÜRK!

    Kahrolan milletinin, aldı öcünü

    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Yoktu gözünü, onun korkutan

    Alacaktı vatanı, çakaldan kurttan

    Ordunun yanında, o baş komutan

    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Vatanı almanın, yolu akıldı

    Süngüler düşmana, doğru takıldı

    En büyük adım,o gün atıldı

    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Kırıldı düşmanın, beli büküldü

    Alındı ciğeri, o gün söküldü

    İzmir'de denize, hepsi döküldü

    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Kanlara boyandı, aziz toprağım

    Göndere çekildi, nazlı bayrağım

    Şükürler olsun, sana ALLAH'ım

    Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

    Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!

    Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!
  • 11
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    OKUL ÖNCESI, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE İÇİN 19 MAYIS ŞİİRLERİ

    19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

    Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

    Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

    Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

    Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

    Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

    Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

    Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

    Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

    Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

    Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

    Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

    Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

    19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

    Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

    Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

    Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

    İ. HAKKI TALAS
  • 12
    19 Mayıs şiirleri 2, 3, 4, 5 kıtalık: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, anlamlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

    19 MAYIS GÜNÜ ATA'MIZ

    19 Mayıs günü,

    Doğmuş büyük Ata'mız.

    Masmavi gözleriyle,

    Eritmiş düşmanları.

    Gençlere etmiş hediye,

    Bu en büyük bayramı.

    Hep birlikte el ele,

    Koruyalım vatanı.

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