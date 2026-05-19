1905 GSYİAD şampiyonluk kutlaması düzenledi
905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı camia 26. şampiyonluğu İstanbul'da doyasıya kutladı.
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:36
Galatasaray camiası, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) organizasyonunda kutladı.
İstanbul Ulus'taki bir işletmede organize edilen şampiyonluk gecesine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Şampiyonluk kupasının da sergilendiği gecede katılımcılar, marşlar ve tezahüratlarla şampiyonluk mutluluğunu yeniden yaşadı.
