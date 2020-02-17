Süper Lig'de Gaziantep FK'nın sahasında Çaykur Rizaspor'u 2-0 yendiği maçta çok ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi 57. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Muhammet Demir, direğe takıldı. 4 dakika sonra Antep yine penaltı kazandı. Teknik direktör Marius Sumudica, atışı başka bir oyuncusunun kullanmasını isterken beyaz noktaya yine Muhammet Demir gitti. Tecrübeli futbolcu bu kez topu auta attı. Sumudica, kaçan penaltının ardından çılgına dönerken soyunma odasına gidip geri döndü ve ardından 66. dakikada Muhammet Demir'i oyundan aldı.

SONRASINDA BUZLAR ÇÖZÜLDÜ

Oyundan alınan Muhammet Demir soyunma odasına gitmek isterken teknik heyet bu duruma engel oldu. Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında Gaziantep FK'da durumu 2-0'a getiren Djilobodji golü takım arkadaşlarıyla birlikte Muhammet Demir'in yanına giderek kutladı. Sumudica bu golden sonra Muhammet Demir'e sarılarak moral verdi.