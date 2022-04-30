En güzel, en pahalı kıyafetler, arabalar, binalar, hatta insanın kendisi zamanın karşısında değişiyor. Bu kareler de zamanın karşısında hiçbir şeyin duramadığını kanıtlıyor.

Örneğin bir sosyal medya kullanıcısının dedesi 20 yıldan fazla süre boyunca bu parayı cebinde taşımış ve paranın yüzeyindeki neredeyse her şey silinmiş.