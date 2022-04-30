Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

Zamanın karşısında hiçbir canlı ya da nesne duramıyor! Tıpkı bu fotoğraflarda göründüğü gibi... İşte yıllar boyu kullanım sonucunda değişen, eskiyen eşyalar, binalar ve fazlası!

HABERTURK.COM
  • 01
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    En güzel, en pahalı kıyafetler, arabalar, binalar, hatta insanın kendisi zamanın karşısında değişiyor. Bu kareler de zamanın karşısında hiçbir şeyin duramadığını kanıtlıyor.

    Örneğin bir sosyal medya kullanıcısının dedesi 20 yıldan fazla süre boyunca bu parayı cebinde taşımış ve paranın yüzeyindeki neredeyse her şey silinmiş.
  • 02
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Dış cephede aynı ahşap kullanılmış fakat yağmur, güneş, kar gibi hava olayları 10 yılda sol kısmı soldururken, üstü kapalı olduğu için sağ taraf rengini koruyabilmiş.
  • 03
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    İnternet kullanıcısının iş yerindeki eski ve yeni iş makineleri arasındaki fark!
  • 04
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Bisikletle yüzlerce kilometre yaptıktan sonra eskiyen eldiven...
  • 05
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Güneş zamanla vitrindeki halının köşelerini ağartmış.
  • 06
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    1978'den beri yaşlı bir müşteri tarafından kullanılan kürek.
  • 07
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    İnternet kullanıcısının büyük büyük babasının 1. Dünya Savaşı künyesi.
  • 08
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Soldaki anlaşıldığı üzere eski, sağdaki ise yeni HEPA filtresi...
  • 09
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Eski ve yeni fren diski arasındaki fark...
  • 10
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllar boyu kullanılan tencere...
  • 11
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Ontario Gölü kıyısında bulunan tuğla duvar parçası, aşınarak bu hale dönüşmüş. 
  • 12
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    30 yılı aşkın süredir kullanılan tahta kaşık. 
  • 13
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Su birikintileri, tekerleklerin düştüğü noktaları belirginleştiriyor.
  • 14
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Oyuncak askerin üzerindeki 4.5 yıllık toz birikintisi.
  • 15
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Burada uzun süredir çeşmenin yanında durduğu için rengini kaybeden bir yaprak görüyorsunuz.
  • 16
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Berlin Duvarı'ndaki kopan parçada görülen graffiti boyası katmanları.
  • 17
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Ashmolean Müzesi'ndeki bölüm, sanat eserlerine dokunmanın eseri nasıl etkilediğini gösteriyor.
  • 18
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Anlaşılan 100 yıl önce biri bozuk para çantasının parçasını düşürmüş.
  • 19
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllardır aynı rotadan ilerleyen köpek bahçede yarım daire şekli oluşturmuş.

  • 20
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Dalgaların çarpmasıyla aşınan duvar parçası.
  • 21
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllardır kullanılmayan araç doğa tarafından ele geçirilmiş.
  • 22
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    6 yıl kullanılan ayakkabı ile yeni alınanının arasındaki fark.
  • 23
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Hiç kullanılmayan ve çokça kullanılan küreğin arasındaki gözle görülür fark.
  • 24
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Duvarlardaki karartıları fark ettiniz mi? Eski bir kahve dükkanında müşterilerin oturduğu yerler zamanla kararmış.
  • 25
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Her bir destede aynı sayıda baknot var. Fakat biri bankadan yeni çıkmış, ötekileri ise kullanılmış.
  • 26
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Birleşik Krallık'taki telefon kulübesi mezarlığı.
  • 27
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Sosyal medya kullanıcısının büyükbabasının cebinde 50 yıldan fazla süredir taşıdığı bozuk para...
  • 28
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yürüyüş sırasında bulunan spor ayakkabı.
  • 29
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Ormanda unutulan bisiklet, ağaçlara teslim olmuş.
  • 30
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Shaolin rahiplerinin parmaklarını güçlendirmek için ağaç gövdesine bastırarak oluşturdukları delikler.
  • 31
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Ormanda rastlanılan araç.
  • 32
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Eski kamyonun üzerinden büyüyen ağaç.
  • 33
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Çitlere doğru büyüyen ağaç.
  • 34
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Havuzda çok durduğu için pigmenti kalmayan beyaz yaprak.
  • 35
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllarca kullanım sonucu eskiyen piyano tuşları...
  • 36
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Taksi şöforünün dirseğini koyduğu bölüm yıllar içinde böyle aşınıp eskimiş... 

     
  • 37
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    "5 yıl önce eşim terlik hediye etmişti... 5 yıl boyunca terliği giydim, üstelik ziyaretlerde de yanımda götürdüm. Terlikler yıprandığı için eşim bir tane daha terlik hediye etti. İşte aradaki fark"

     
  • 38
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Lisede öğrencilerin merdivenlerden inince kendi etrafında döndüğü nokta...
  • 39
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    "Kızımın bisikleti ile 1989'dan kalma bisikletim arasındaki fark"
  • 40
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllarca deniz vuran taşlar aşınarak böyle bir görünüm almış.  
  • 41
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Bu kareyi çeken sosyal medya kullanıcısı "Doğduğumuzda lardeşim ve bana aynı oyuncak ayılar hediye edildi ancak ben kendiminkiyle biraz daha fazla vakit geçirdim" diyor. 

     
  • 42
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Prag'da sevildiği için aşınan köpek figürü.

     
  • 43
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Işığı yansıtarak çimleri yakan cam küre.

     
  • 44
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Köpeğin favori alanı...

     
  • 45
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Pizzacıdaki bekleme alanı yıllar içinde böyle aşınmış.

     
  • 46
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Hep aynı yerden yürüyen kedi zeminde böyle bir iz bırakmış.
  • 47
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    14 yıllık kedi çiziği

     
  • 48
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    "Bu tükenmez kalem 15 yıldır her gün cebimde. Büyükbabama aitti. Kalem bana geçtiğinde zaten aşınmaya başlamıştı."

     
  • 49
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Okuldaki kapı kolunun izine bakacak olursak sağ elini kullananların sayısı sol elini kullananlardan bir hayli fazla.

     
  • 50
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    "Babam çok uzun yıllardır aynı cüzdanı kullanınca ehliyetindeki fotoğrafın cüzdanında izi kaldı."

     
  • 51
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllardır aynı zeminde duran berberin dükkanda oluşturduğu iz. 

     
  • 52
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Annem kız kardeşim için de aynı oyuncaktan satın aldı. 16 yıl sonra dördünü de bulduk."
  • 53
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    60 yılın ardından zeminden kaldırılan halı. 
  • 54
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    10 yıl boyunca kullanılan klavye 

     

     
  • 55
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Örneğin bu kum torbaları ise 40 yıldan fazla sürede taş haline gelmiş.

     
  • 56
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Şans vermesi için öğrenciler geçerken balerinin parmağına dokunmuş ve böylelikle heykelin parmağının rengi değişmiş.

     

     
  • 57
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    40 yıl boyunca kullanılan yastık kılıfı ile hiç kullanılmamış olanı arasındaki fark...

     
  • 58
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Kedi tarafından yıllarca tırmalanan sehpa ayağı...

     
  • 59
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    El ilanları asılmak için 40 yıldan fazla çivi çakılmış. Bu nedenle hiç yer kalmamış.

     
  • 60
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yeni olanla 33 yıl öncesine uzanana peluş oyuncak.

     
  • 61
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Mühendislik Fakültesi'ndeki erkekler ve kadınlar tuvaleti arasındaki fark.

     
  • 62
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Havalandırma nedeniyle eğilen ağaçlar...
  • 63
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllar boyunca aynı yerde çalışan adamın işe giriş kartı...
  • 64
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Hep aynı yerde uyuduğu için duvarı aşındıran köpek...
  • 65
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    İkisi de 18 yıl önce satın alınmış.

     
  • 66
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllar boyunca kullanıldığı için aşınan piyano pedalı... 
  • 67
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Arabada güneş altında yıllar boyunca kalan CD'nin son hali.
  • 68
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Çitlerle birlikte büyüyen ağaç...

     
  • 69
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllar içinde bir bütün haline gelen ağaç ve mezar taşı...

     
  • 70
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Çin'de aşınan taşlar...
  • 71
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Akan su damlaları yüzünden aşınan mermer...

     
  • 72
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    10 yıl kullanımdan sonra kısalan chopstick'ler...

     
  • 73
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Sol elini kullananlar kolun alt kısmını, sağ elini kullananlar kolun üst kısmını aşındırmış.

     
  • 74
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Yıllarca sağ elini kullanan birinin kaşığı...
  • 75
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Çok fazla Minecraft oynamaktan aşınan tablet...

     
  • 76
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Bir adam yıllar boyunca aynı yere bastığı için yüzeyde ayak izi oluşmuş. 

     
  • 77
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    Bu adam 28 yıl boyunca kamyon şoförlüğü yapmış ve araç kullandığı sırada sol taraftan giren güneş ışınlarına maruz kalmış. Öyle olunca da yüzünün bir tarafı diğerinden daha fazla kırışmış.

     
  • 78
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

    İşte yıllar boyu kullanım sonucunda değişen diğer eşyalar, aşınan merdivenler, binalar ve fazlası...
  • 79
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 80
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 81
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 82
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 83
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 84
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 85
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 86
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 87
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 88
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 89
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 90
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 91
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 92
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 93
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 94
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 95
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 96
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 97
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 98
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 99
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 100
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 101
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 102
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 103
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 104
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!
  • 105
    20 yılda bu hale geldi! Zaman işte böyle soldurup eskitiyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.