2018 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları için çok olumlu geçti sayılmaz. Özellikle ağustos ayında dolar/TL'nin 7.20'ye kadar tırmanması, faiz oranlarındaki yükseliş, borsadaki düşüş yatırım stratejileri ve tüzükleri gereği ağırlıklı olarak borsa ve tahvile yatırım yapmak zorunda olan fonları çok zorladı. Toplamda fonların ortalama getirisi yüzde 11.3 olurken tabii ki enflasyonun altında kaldı ve reel olarak BES yatırımcısına kaybettirdi. Ancak doğru fonu seçenler yine kazançlı çıktı. 2018 yılı toplamına hisse fonları yüzde 14.5 ve endeks fonları yüzde 15 kaybettirdi. Devlet tahvillerine yatırım yapan tahvil fonlarında getiri yüzde 4.1'de kaldı. Yani reel olarak kayıp yaşandı.

HİSSEDE KAYIP ALTINDA GETİRİ

Ancak altın ve döviz ağırlıklı fonları seçenler ise inanılmaz gelir elde etti. Altın fonlarındaki getiri toplamda yüzde 37 oldu. Dövize dayalı olan Eurobond yani kamu dış borçlanma fonlarındaki getiri yüzde 29.9'u buldu. Uluslararası karma esnek fonların getirisi de yüzde 21 ile enflasyonu yendi. Enflasyonun altında kalmasına rağmen piyasanın kötü olduğu dönemlerde gecelik faiz oranlarının yükselmesi ile yatırımcısına kazandıran likit fonlar yüzde 18 ile bu fonlara yatırım yapanları rahatlattı. Siz bunlara yüzde 25 devlet katkısını da ekleyin. Zira BES'te devlet her 100 liralık tasarruf edene 25 lira teşvik veriyor.

İLK İKİ SIRA KATILIM'IN

Tüm emeklilik fonları içinde en fazla getiri sağlayan fonlar ise arada pek fark olmasa da Katılım Emeklilik fonları oldu. Katılım Emeklilik altın fonu yüzde 37.5 Katılım Emeklilik Döviz fonu ise yüzde 37.4 getiri sağladı. İpi burun farkıyla göğüsleyen Katılım Emeklilik Fon Yönetimi ve Fon Hizmet Müdürü Fatih Bozkurt konuyla ilgili olarak "2018'de yıllık getiride 319 fon içinde en yüksek getiriyi sağlayan ilk 2 fon kurucusu olduğumuz altın ve döviz fonları oldu. Bu başarılı tablonun ortaya çıkmasındaki ana etken yıl içinde Türk Lirası'nın dolara karşı yaşadığı değer kaybı ve fonumuzun içindeki bulunan menkul kıymetlerin doğru zaman seçilerek yönetilmesidir" dedi.

'YEP İLE DÖNDÜK KAZANDIK'

Katılım Emeklilik altın fonunu yöneten Vakıf Portföy Fon Yöneticisi Umut Bulut, "En önemli yatırım stratejisi genel konjonktürü takip etmek. Seçim yılında dalgalanmanın çok olacağını düşündük ve altın oranını yükselttik. Portföyde altın oranı yüzde 100'e yakın hale geldi. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile birlikte altınlarımızı satıp kira sertifikasına döndük. Böylece getirimizi artırdık. Bu piyasada herkes birbirini yakın takip ediyor. Bu nedenle fark yaratmak için doğru zamanda hareket etmek gerekti. Gerekli zaman da gerekli aksiyonu almak gerekiyordu. Sektör bu fonları genelde pasif yönetiyor. Biz aktif bir yönetim gösterdik. Ağustos ayından sonra ise kurun inanılmaz yüksek olduğunu görüyorduk. Türk Lirası'nın aşırı ucuz hale geldiğini düşünerek altın oranını yüzde 95'e kadar indirdik. Bu nedenle kazancımızı artırdık" diye konuştu.

ÖNCE YABANCI KORUDU SONRA TÜRKİYE KAZANDIRDI

Katılım Emeklilik döviz fonunun yöneten Qinvest Portföy Fon Yöneticisi Serdar Vatansever ise Katılım Emeklilik'in döviz fonunun döviz sukukları üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, "Bu oranı zaman zaman yüzde 100'e kadar yükselttik. Zaman zaman döviz çok yükseldiğinde Türk Lirası'ndan faydalandık. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti sukuklarının yanı sıra Türkiye'deki katılım bankalarının ihraç ettiği sukuklar ile Katar, Suudi Arabistan'dan bir iki sukuk ihracını kullandık. Portföyümüzü bu şekilde çeşitlendirdik. Türkiye dışından aldığımız sukuklar Türkiye olumsuz fiyatlandığında bizi korudu. Türkiye sukukları çok değer kaybettiğinde ise fonumuza ekleyerek sonrasında kazanç sağladık" şeklinde konuştu.

EN ÇOK GETİREN KATILIM EMEKLİLİK ALTIN FONU

Sıra Fon Büyüklük Net Getiri 1 Katılım Emeklilik Ve Hayat Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 208,843,155 37.5 2 Katılım Emeklilik Ve Hayat Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu 68,223,984 37.4 3 Garanti Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu 893,653,824 37.4 4 Fiba Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu 118,371,463 37.4 5 Anadolu Hayat Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 1,439,484,442 37.2 6 Ziraat Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 315,304,946 37.2 7 Vakıf Emeklilik Ve Hayat Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 997,492,531 37.1 8 Avivasa Emeklilik Ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu 1,754,407,450 37.02 9 Ziraat Hayat Ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 178,486,725 36.8 10 Axa Hayat Ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 54,541,760 36.7

EMEKLİLİK FONLARININ GETİRİSİ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI