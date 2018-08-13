2018 tatil günleri

Resmi tatiller günleri günün anlam ve öneminin yaşanması ve yaşatılması açısından önemlidir. Bugünlerde çalışanların izinli sayılması ya da mesai ücreti alarak çalışması zorunludur. Bu yıl Kurban Bayramı’nın Ağustos ayına gelmesi ve pazartesi olan arefe gününe tam gün izinli sayılması ile çalışanlar hafta sonları ile beraber 9 günlük tatile hak kazandı. Ardından iki resmi tatil daha kaldı.Peki 2018 resmi tatilleri neler? Gelecek resmi tatiller hangileri ve hangi günlere denk geliyorlar?

2018 TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı tatili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı (15 Haziran) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü geride bıraktık. Resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini merak eden çalışanlar tatil planlarını da bu günlere göre ayarlıyor. Bu yıl (2018) için kalan resmi ve dini bayram tatilleri aşağıdaki gibi…

KURBAN BAYRAMI: Bu yıl Kurban Bayramı Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. 4 gün süren bayramın son günü 24 Ağustos cuma günü. Bu yıl Kurban Bayramı’nda 2 hafta sonu dahil olmak üzere 9 gün (5 iş günü) resmi tatil sayılacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: Bu yıl Zafer Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos 1 günlük resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyet Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 1,5 gün resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi 1 günlük resmi tatil olacağını gösteriyor.

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