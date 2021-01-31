Emekli zammı her yıl olduğu gibi bu yıl da planlandığı gibi Ocak ayının başında bir önceki yılın son 6 aylık enflasyon oranının belilenmesiyle birlikte netleşti. Zam oranlarının netleşmesinin ardından emekliler için özel hesaplamalar yaparak maaş tablolarını oluşturduk. Peki, 2021 emekli zammı ne kadar? En düşük SGK emekli maaşı ne kadar? En düşük Bağ-Kur emekli maaşı bu yıl kaç TL? merak edilip araştırılan soruların cevabı aşağıda derlediğimiz tablolarda. İşte, 2021 emekli maaşları...