Her 100 doların 38 doları ona gitti!

2021'in en çok satan akıllı telefonları belli oldu - Haberler

Her 100 doların 38 doları ona gitti! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pazar araştırma kuruluşu Counterpoint, dünya genelinde 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok satan ve de en fazla gelir elde eden akıllı telefon modellerini açıkladı. Buna göre Apple, hem satış adedi hem de satış geliri açısından iPhone 12 serisi modelleriyle araştırmanın sonuçlarına damga vurdu.

Akıllı telefon modellerinin satış adedi ve geliri açısından pazardaki paylarının sıralandığı araştırmada, ilk 10’da yer alan modelleri belirlendi.

iPhone 12 Pro Max, yüzde 12’lik oranla en fazla gelir elde eden (diğer bir deyişle en fazla para harcanan) akıllı telefon modeli olurken, ikinci sırada yüzde 11’lik pay ile iPhone 12, üçüncü sırada ise yüzde 9’luk pay ile iPhone 12 Pro yer aldı.

ÜÇTE BİRİ iPHONE 12 SERİSİNE

Listenin ilk 10’una giren Apple’ın diğer modelleri ise şunlar oldu: iPhone 11 (yüzde 3),iPhone 12 mini (yüzde 2),iPhone SE 2020 (yüzde 1).

Satış gelirine göre pazar payları

Böylece bu yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında harcanan her 100 doların 38 doları iPhone modelleriyle Apple’ın kasasına girmiş oldu. Bu rakamın 34 doları, iPhone 12 serisi modellerinden geldi.

LİSTENİN İLK 4 SIRASINI APPLE KAPATTI

En çok gelir elde eden ilk 10 akıllı telefon arasına 6 modelini sokan Apple, satış adetlerinde de listeyi domine etti. Bu yılın ilk çeyreğinde küresel ölçekte satılan akıllı telefonların yüzde 5’i iPhone 12, yüzde 4’ü iPhone 12 Pro Max, yüzde 3’ü iPhone 12 Pro, yüzde 2’si iPhone 11 modellerinden oluştu.

Hem gelirde hem de satış adedinde ilk 10 telefon modelinin ilk 4 sırasını Apple alırken; Samsung’un Galaxy S21 Ultra 5G modeli gelirde, Xiaomi’nin ise Redmi 9A modeli ise satış adedinde 5. sırada yer aldı.

Satış adedine göre pazar payları

Counterpoint’in araştırmalarına göre 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satış gelirleri tarihinde ilk defa 100 milyar dolar sınırını aşarak, 113 milyar dolara ulaşmıştı. Toplam satış adetleri ise yıllık yüzde 20 artışla 354 milyona çıkmıştı.