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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

2022 Dünya Kupası, otoriteler tarafından tarihin en iyi kupalarından biri olarak gösterilirken turnuva birçok ilke sahne oldu. Ev sahibi Katar'ın geliri rekor seviyeye ulaşırken futbolcular da tarihe geçti. İşte rakamlarla 2022 Dünya Kupası...

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  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    İlk kez Orta Doğu'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 2022 Katar, unutulmaz anlara sahne oldu. Futbolseverler gole doyarken Arjantin 36 yıllık hasretine son verdi. Fas, Afrika açısından tarih yazarken 4 milyonluk nüfusuyla Hırvatistan da bir kez daha son dörde kaldı. İşte karşınızda rakamlarla 2022 Dünya Kupası...
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    KATAR'DAN REKOR GELİR

    Arjantin ile Fransa arasındaki final maçıyla kupa heyecanı son bulurken, Katar'ın 2030 vizyonunun da bir parçası olan bu organizasyonla hem bölgede hem de dünyadaki imajını tazelediği, ekonomik anlamda da büyük kazanımlar elde ettiği belirtiliyor.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    Katar resmi ajansı QNA'nın verilerine göre, 2022 Dünya Kupası, ekonomik açıdan tarihindeki en büyük mali getiriyi elde etti. FIFA'nın geliri Rusya'da düzenlenen bir önceki turnuvaya kıyasla rekor kırarak 7,5 milyar dolara yükseldi.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    QNA'ya göre, 32 takımın katıldığı turnuvaya ev sahipliği yapan ülke, dünyanın her yerinden 1,4 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bunun çarpan etkisiyle Katar'ın gelecek yıllarda yaklaşık 40 milyon turist çekmesi bekleniyor.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    Turnuvanın doğrudan finansal getirileri ise 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamın, 2022 ile 2035 arasında 9,9 milyar dolara ulaşacağı ve ülke ekonomisinin 2022 ile 2023 arasında yüzde 3,4 büyüyeceği tahmin ediliyor.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    TARİHİN EN GOLLÜ TURNUVASI

    Dünya Kupası'nda oynanan 64 maçta toplam 172 gol atıldı. Katar 2022, Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu. Organizasyonda maç başına 2,7 gol ortalaması yakalandı. Fransa, attığı 16 golle Dünya Kupası'nın en skorer takımı unvanını elde etti.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    ARJANTİN - HOLLANDA MAÇI EN ÇOK KART ÇIKAN MAÇ OLDU

    2022 Dünya Kupası'nda hakemler, 4 kez kırmızı ve 227 defa da sarı kartına başvurdu. Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final müsabakası, 17 sarı ve 1 kırmızı kartla turnuvada en çok kart çıkan mücadele olarak kayıtlara geçti.

     
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    FAS TARİH YAZDI

    2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek bunu başaran ilk Afrika takımı unvanını elde eden Fas, sergilediği performansla iz bıraktı. Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı grup aşamasını lider tamamlayan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya, çeyrek finalde ise Portekiz gibi güçlü takımları elemeyi başardı.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    Afrika temsilcisi, yarı finalde Fransa karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve finalin kapısından döndü. Oynadığı futbolla ve taraftarlarının verdiği destekle turnuvanın en renkli takımı olan Fas, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü tamamladı.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Katar 2022'de rakip ceza sahasında topla 69 kez buluştu. 24 yaşındaki futbolcunun bu istatistiği de onu diğer tüm oyuncuların önüne geçirdi. Mbappe'nin rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı, en yakın rakibi Lionel Messi'den 25 kez daha fazla.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Fas'ın yıldızı Sofyan Amrabat, turnuvanın en çok top kapan oyuncusu oldu. 57 top çalan futbolcu transferin de gözdesi haline geldi.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - 2022 Dünya Kupası'na kaleciler de damga vurdu. Hırvatistan'ın file bekçisi Dominik Livakovic, Brezilya karşısında 11 kurtarış ile turnuvanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Polonyalı Szczesny ise Arjantin karşısında 9 kurtarış ile ikinci sırada yer aldı.

     
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Katar'da sadece üç oyuncu 20'den fazla kez top çaldı. Fas'tan Achraf Hakimi, Hırvatistan'dan Mateo Kovacic ve Arjantin'den Enzo Fernandez bunu başaran futbolcular oldu.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Lionel Scaloni, Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kazanan ilk Arjantin teknik direktörü oldu.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Dünya Kupası’nda en çok başarılı dripling yapan isim ise yine Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe oldu. 
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Finalist Fransa'nın tecrübeli futbolcusu Antoine Griezmann, 21 pozisyon yaratarak turnuvanın en üretken futbolcusu oldu. 
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Lionel Messi çektiği 32 şut ile turnuvanın en fazla şut çeken oyuncusu oldu, Mbappe ise onu bir şut geriden takip etti. Giroud, Perisic ise 16 şut ile bu ikiliyi takip etmeye çalışan diğer isimlerdi.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Lionel Messi, Dünya Kupası maçlarının yüzde 42,3'ünde maçın adamı seçildi.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - 92 yıllık Dünya Kupası tarihinde hiçbir oyuncu, kupa finallerinde Kylian Mbappe kadar gol atamadı. 2018 Dünya Kupası finalinde tek gol atan Mbappe, Arjantin karşısında ise hat-trick yaparak gol sayısını da 4'e yükseltti.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Enzo Fernandez, Dünya Kupası finalinde sahadaki diğer oyunculardan daha fazla 10 başarılı müdahale yaptı.
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Emiliano Martinez, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilen ilk Güney Amerikalı file bekçisi oldu. 
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Mbappe, 2002'de Ronaldo'dan bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında 8'den fazla gol atan ilk oyuncu oldu. 
  • 2022 Dünya Kupası, ilklerin kupası oldu

    - Kylian Mbappe'nin Dünya Kupası tarihinin en çok golcüsü olan Miroslav Klose'nin gol rekoruna ortak olması için sadece 4 gol gerekiyor. Alman futbolcunun 16 golü bulunuyor.  

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