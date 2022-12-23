ARJANTİN - HOLLANDA MAÇI EN ÇOK KART ÇIKAN MAÇ OLDU

2022 Dünya Kupası'nda hakemler, 4 kez kırmızı ve 227 defa da sarı kartına başvurdu. Arjantin ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final müsabakası, 17 sarı ve 1 kırmızı kartla turnuvada en çok kart çıkan mücadele olarak kayıtlara geçti.