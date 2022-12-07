Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu'nda bugün oynanan maçlar ile beraber çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverleri çeyrek finalde birbirinden heyecanlı müsabakalar bekliyor. İşte o eşleşmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son günde Fas, normal ve uzatmaları golsüz sona eren maçta İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Fas'ın rakibi ise İsviçre'yi rahat bir oyunun ardından 6-1 gibi bir skorla saf dışı bırakan Portekiz oldu. 
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti: 

    Portekiz - Fas
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Hollanda - Arjantin
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Hırvatistan - Brezilya
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    İngiltere - Fransa
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda Arjantin maçları Cuma günü oynanacak.
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Fas-Portekiz ile İngiltere-Fransa maçları ise Cumartesi günü oynanacak.
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Hollanda-Arjantin maçının galibi ile Hırvatistan-Brezilya maçının galibi yarı finalde karşılaşacak.
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    Fransa-İngiltere maçının galibi ile de Fas-Portekiz maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.
  • 2022 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!

    DÜNYA KUPASI'NDAKİ FİNALİN YOLU

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.